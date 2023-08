Bakke åpner for nye formasjonsgrep etter Hagen-signering

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Før helgen ble midtstopper Martin Kreuzriegler presentert, og mandag ble det klart at Vålerenga også henter Elias Hagen. Begge ble offisielt klar for spill da overgangsvinduet åpnet tirsdag, og Vålerenga-trener Geir Bakke sier at det kan komme flere spillere.

– Vi er på utkikk etter flere spillere, men jeg kan ikke si hvem vi ser etter eller hvor mange vi kommer til å hente. Det har litt med hvem som er tilgjengelig å gjøre, men vi ser etter flere spillere. Både offensivt og defensivt, så får vi se, forteller Bakke til Dagsavisen.

VIF-trener Geir Bakke har fått litt flere valgmuligheter med sine to nysigneringer, og grubler over hvordan han best mulig skal få utnyttet stallen han har til disposisjon. (Pål Karstensen)

Kan legge om til en treer på midten

Elias Hagen hadde sin første økt med Vålerenga tirsdag, og nysigneringen gikk rett inn på førstelaget under tirsdagens formasjonsøkt. Det samme gjorde også stopper Martin Kreuzriegler, som spilte sammen med Leonard Zuta og Fredrik Oldrup Jensen. Stefan Strandberg sto igjen over trening, etter å ha spilt helgens kamp, og både han og Vålerenga må nå avvente hvordan kapteinen har reagert på belastningen.

Fremover på banen gikk Hagen inn på midten, mellom Petter Strand og Henrik Bjørdal, mens Seedy Jatta fikk selskap av Daniel Håkans som nå er klarert for spill igjen, på topp. Det betyr at Vålerenga på dagens formasjonsøkt trente inn nok en ny formasjon, da laget lå i 3-5-2/5-3-2 defensivt.

– Det kan være en mulighet for at signeringen av Elias Hagen gjør at vi skifter tallkombinasjon, men husk at det er snakk om små nyanser her. Offensivt vil det være mye det samme som 4-3-3 hvis Daniel Håkans bretter ut, og vi skyver Henrik Bjørdal opp fra sin indreløperposisjon, sier Bakke og fortsetter:

– I stedet for å ligge i en 5-4-1-formasjon defensivt, så skyver man opp med en midtbanespiller som hjelper spissen med å sette presset. Det kan gjøre det lettere for oss å gå fra høyt til lavt press, forteller Bakke.

En fordel med å legge om til en treer på midtbanen er at det kan bli enklere for Vålerenga å lukke de rommene på midten, som motstanderne har brukt til å angripe og score i. Senest mot Sandefjord fant spesielt Danilo Al-Saed rommet bak Vålerengas midtbane, og det førte både til 1-1-målet på frispark og til 2-1-målet som Al-Saed scoret selv.

Elias Hagen på VIF-trening Elias Hagen deltok tirsdag på sin første Vålerenga-trening.

Flere valgmuligheter

Helt bakerst var det Jacob Storevik som sto mellom stengene for førstelaget, mens Magnus Bech Riisnæs fortsatt var foretrukket på vingbacken. Riisnæs takket for tilliten, på treningen vel og merke, med å drible av halve motstanderlaget og sette inn dagens soleklart beste mål etter en stor enkeltmannsprestasjon.

Selv om en ikke skal legge for mye vekt på den første formasjonsøkta etter kamp, betyr det at Mohamed Ofkir og Magnus Sjøeng var ute av laget. Det betyr også at Magnus Bech Riisnæs beholder sin posisjon på bekostning av Vegar Eggen Hedenstad, og at Aaron Kiil Olsen fortsatt ikke får sjansen.

– Vi bruker de spillerne som vi mener gir best mulighet for å ta tre poeng i hver eneste kamp. Det samme gjelder med den formasjonen vi velger å spille i, men igjen er det små nyanser det er snakk om. Hvis vi nå taper nok en kamp, der vi har byttet formasjon, kommer vel krisemaksimeringen om at vi har skiftet for mange formasjoner og ikke vet hvordan vi skal spille, sier Bakke som mener det er positivt med flere valgmuligheter.

Daniel Håkans var tilbake på feltet med de andre VIF-spillerne tirsdag, og er klarert for spill igjen til helga. (Pål Karstensen)