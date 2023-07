Holme skjønner fansens frustrasjon: – Skal komme bedre ut etter salget

Som Dagsavisen skrev tirsdag var Skeid og Varberg BoIs enige om en overgang for Kristoffer Hoven. Spissen gjennomførte tirsdag den medisinske sjekken, og signerte torsdag kontrakten som gjør han til utenlandsproff.

– Først og fremst må jeg si at Skeid skal være et sted der spillere som Kristoffer kan komme for å få fart på karrieren sin, og ta steget opp i toppfotballen igjen. Det at vi får til det må vi se på som bra for både oss og han, sier Holme til Dagsavisen og fortsetter:

– Når laget vårt ligger der vi ligger er det fordi vi ikke har vært gode nok, og da må vi forsterke oss. Skal vi forsterke oss må noen ut, og da må du som regel bytte ut en som spiller en del og ikke bare de som ikke får spille. De får man ikke så mye igjen for, så hvis vi skal selge spillere, må det være noen med verdi. Avtalen vi har fått til med Varbergs er en god avtale for Skeid, som gjør at vi kan forsterke laget.

Én ut – to spillere inn?

Varberg BoIs unngikk nedrykk fra Allsvenskan forrige sesong gjennom kvalifisering, men ligger enda dårligere til denne sesongen. Etter de første 16 kampene står laget kun med én seier og elleve scorede mål. Opp til trygg plass er det seks poeng, så Hoven bytter ut én tabelljumbo med en annen da Skeid også ligger sist etter de første 15 kampene i Obosligaen. Det vil Holme selvsagt gjøre noe med.

– I Kristoffer har vi akkurat solgt en av våre faste spillere, som vi er nødt til å erstatte. Det jobbes det hardt for. Hvis vi selger en fast spiller skal vi gjøre en så god jobb på overgangsmarkedet at vi kommer bedre ut av det enn det vi var. Hvis en bra spiller ut, kan føre til at vi får to gode spillere inn, er det en deal vi kan være fornøyde med, sier Holme.

Skeid-treneren sier at de neppe kommer til å se etter en spillertype som kan erstatte Hoven direkte.

– Jeg synes laget har vært litt feil sammensatt når det gjelder spillertyper, så vi ser etter litt andre spillertyper enn Hoven hvis vi skal ha en direkte erstatter. Men vi må ha inn angrepsspillere, og så langt i år har vi sluppet inn så mange mål at vi må finne noen som kan score enda flere for oss, sier Holme og flirer før han blir seriøs igjen:

– Vi har gjort noen grep på det taktiske, og fått inn Tage (Johansen) for resten av året. Det gjør at vi mener at vi skal være godt forspent bakover, og at skoen trykker mest i angrep og kanskje aller mest ser vi etter ordentlige kantspiller-typer, forteller Holme.

Torsdag opplyste Skeid at de låner Simen Kvia-Egeskog fra Viking ut denne sesongen.

– Et typisk marked for oss

Selv med det han beskriver som en god avtale for Skeid, stresser Holme at klubben ikke har økonomi til å kjøpe fri spillere i andre klubber under kontrakt som gjør det bra.

– Vi er der at vi må se litt hva som er tilgjengelig, og hva som dukker opp. Vi kikker mye i 2. divisjon og 3. divisjon som er et typisk marked for oss, og forhører oss om muligheter med klubber over oss i hierarkiet både i Obos-ligaen og i Eliteserien. Både om spillere som ikke får spille for andre lag, men som er gode nok for oss, eller unge spillere i Eliteserien som trenger spilletid og som kan komme hit på lån, sier Holme.

Dermed kan det igjen bli aktuelt å benytte seg av den nasjonale utlånsordningen, som blant annet sørget for at Skeid fikk lånt Syver Aas fra Odd til sommeren. Torsdag opplyste Skeid at han returnerer til Nordre Åsen.

– Gjennom den nasjonale utlånsordningen har vi tilgang på spillere med høy kvalitet som kan komme på lån slik Syver gjorde. Han var hos oss og spilte i U19-EM, og det er ikke så mange spillere i det segmentet der vi har råd til å kjøpe. For å få inn den type talenter er vi nødt til å låne dem, hvis vi ikke finner de talentene før noen større klubber gjør, sier Holme.

Skjønner fansens bekymring

Han forteller om et komplekst og vanskelig overgangsmarked, for en klubb som Skeid.

– Det er ikke vanskelig å spotte de beste spillerne i divisjonene under, men de drar gjerne til en enda høyere hylle enn Skeid. Vi må finne spillerne som skal opp og frem, og som har potensialet til å bli enere, men som kanskje ikke har fått utløst det potensialet enda. Der er det tøff konkurranse, da det ofte er andre klubber på banen også. Samtidig må det passe både spilleren, og oss som klubb, da vi som en klubb med en liten økonomi må være enda sikrere på spillerne vi henter, siden vi ikke har råd til å bomme, sier Holme som forsikrer om at det jobbes på flere fronter.

– Jeg tror det kommer til å skje noe den neste uken, som kanskje ikke gjør at supporterne kan slappe helt av, men som kan gi fornyet tro på at det går i riktig retning i år også, forteller Holme.

Han har merket seg at flere og flere Skeid-supportere er litt bekymret, og til dem har han følgende å si:

– Først og fremst er det bra at supporterne bryr seg ,og bra at de er opptatt av hvordan vi gjør det. Vi forstår at supporterne er frustrert over at vi kanskje har stått litt på stedet hvil, og at det ikke har gått like bra som vi skulle ønske denne sesongen. Med den økonomiske situasjonen og der klubben er nå, er det litt vårt lodd at vi er der vi er. Det er ikke så mange deltidsprofesjonelle klubber i Obosligaen, og vårt mål er å bli best av dem. Derfor må vi erkjenne hvor vi er og jobbe derfra, og det har etter hvert blitt ganske mange nå som jobber hardt for at vi skal få det til, avslutter Holme.

