Børven om Fagermo-exiten: – Vi hadde ingen indikasjoner på det

GREFSEN (Dagsavisen): Til slutt opererte Børven som midtstopper mot et sterkt Kjelsås-lag. Det tok tankene vekk fra at hans mangeårige trener, Dag-Eilev Fagermo, er ferdig i Vålerenga.

Veteranen spilte hele kampen for Vålerenga-rekruttene da de, samme kveld som Dag-Eilev Fagermo er ferdig i klubben, møtte Kjelsås på Grefsen kunstgress. Det endte med tap etter at Jens Aslaksrud ble matchvinner på overtid.

– Vi kjempet godt lenge med mange spillere ute av posisjon. De er vanskelige å møte her, sier Børven som har vært en Fagermo-elev i mange år, men har ikke hatt tid til å prosessere Vålerenga-styrets avgjørelse enda.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

– Jeg har ikke gjort meg så mye tanker for fokuset har vært på å spille denne kampen. Jeg må hjem og prosessere det i kveld og ta det inn da. Vi hadde ingen indikasjoner på at han ville være ferdig i dag, annet enn at vi visste det skulle være noen møter. Nå har det blitt sånn og det må vi deale med, sier Børven.

Stilte sterkere enn i andre bortekamper

Mot et av landets beste hjemmelag stilte Vålerenga med en blanding av rutine og ungt. Aaron Kiil Olsen var sjef i forsvar og hadde veldig mye ball. På midtbanen lå Torgeir Børven sentralt med Vitinho og Stian Thorstensen som indreløpere.

Sistnevnte måtte gi seg tidlig og ble erstattet av Michael Clinton. Omar Bully lå ute til høyre og prøvde å kombinere med Vitinho i det offensive, men mye av det offensive spillet til gjestene kom fra lange bakromsballer og andreballer rundt disse.

Torgeir Børven omfavner Filip Thorvaldsen etter ungguttens soloraid og scoring for VIF 2 mot Kjelsås. (Håvard Sollie)

Filip Thorvaldsen sendte VIF i ledelsen etter ti minutter med et flott soloraid etterfulgt av en presis avslutning. Adrian Rønning fikk en stor sjanse rett før pause, men ellers var det mye defensivt arbeid, duellspill og returløp på Omar Bully, Vitinho, Jones El-Abdellaoui og co.

– Jeg prøver å ta ansvar der ute, men det er mye fra sidelinjen også. Det er læringsvillige gutter og jeg prøver å bidra til å styre oss, sier Børven.

[ Eksperten: – Det var ingen vei tilbake for Fagermo (+) ]

Endte opp som stopper

Det var Jacob Storevik som var kaptein for laget, men Børven hadde en tilsvarende rolle ute på banen. Fra sidelinjen var det mange beskjeder som skulle gjennom Børven og videre derfra. Øystein Sanden var også en meget aktiv coach. Mot slutten av kampen ble det mye omrokkeringer. Vitinho spilte også hele kampen som indreløper etter å ha vært både kant og spiss tidligere. Selv måtte Torgeir Børven ned som midtstopper.

– Jeg har noen treninger og enkelte kamper som indreløper, men stopper er helt nytt for meg. Det har vært ørlite på trening, men ikke i kamp, sier han.

Jens Aslaksrud headet Kjelsås til himmels og stopper dermed VIF-rekruttene fra å ta et sterkt bortepoeng. Nå har de noen karer som skal til U21-sluttspill, mens Torgeir Børven og resten av A-laget får ferie. Rekruttene må i aksjon neste helg. Da er det Fram Larvik som kommer til Intility.

[ Ny overtidsscoring av Aslaksrud da Kjelsås slo VIF-rekruttene: – Ekstra deilig (+) ]

[ VIF-bossen ut mot egne supportere: – Ikke vits å tråkke på folk ]

---

Kampfakta

2. divisjon avdeling 1, runde 9 mandag

Kjelsås – Vålerenga 2 2-1 (0-1)

Grefsen kunstgress, 360 tilskuere

Dommer: Hakan Catalgøl, Løvenstad

Mål: 0-1 Filip Thorvaldsen (10.), 1-1 Ahmad Abbas (48.), 2-1 Jens Aslaksrud (90.)

Gule kort: Adrian Rønning, Noah Risberg, Vålerenga.

Kjelsås:

Terje Kirsebom - Helmer Rusten, Sigurd Martinussen, Philip Halvorsen, Ola Bjørnland (Sebastian Ottesen fra 14.) - Eivind Willumsen, Ahmad Abbas (Arman Nouri fra 88.), Jacob Blixt Flaten, Rasmus Vinge - Jens Bonde Aslaksrud, Leo Bech Hermansen (Patrick Askengren fra 80.)

Vålerenga 2:

Jacob Storevik - Noah Risberg, Aaron Kiil Olsen (William Osnes-Ringen fra 75.), Adrian Rønning, Max Bjurström - Stian Thorstensen (Michael Clinton fra 24.), Torgeir Børven, Vitinho - Filip Thorvaldsen, Jones El-Abdellaoui, Omar Bully

---