Lyn vil fylle Bislett til ære for Bastionen: – Uten dem hadde vi ikke vært her

Få supportergrupperinger har vært mer synlig i sin støtte av klubben sin enn det Lyn-supporterne i Bastionen har vært siden klubben gikk konkurs og måtte bygge opp helt på nytt. Gjennom årene fra 6. divisjon og oppover har Bastionen stilt trofast opp, og skapt rammer man sjeldent ser i lavere divisjoner.

Nå vil Lyn betale tilbake litt av den støtten de har fått gjennom disse årene, med å arrangere en jubileumskamp der Bastionen skal hylles. Det skjer hjemme mot Træff, lørdag 10. juni.

– Bastionen ble 30 år i fjor, og dette blir en bursdagsfeiring hvor hele klubben er invitert på fest. De har vært med på å holde liv i drømmen om en toppklubb i Norge fra 6. divisjon og frem til i dag. Det har vært en kronglete reise for klubb og supportere, men en reise som har styrket oss i troen på at vi skal lykkes med å gjenreise Lyn som en toppklubb i Norge, sier styreleder i Lyn 1896 AS, John-Arne Grøsland.

Fest og bursdagsgaver

I forbindelse med kampen vil det bli flere ulike arrangementer fra Bastionens side, mens klubben i pausen blant annet skal overrekke Bastionen en bursdagsgave. Etter kampen blir det en egen fest med supportere og spillere.

– Uten Bastionen hadde ikke vi i Lyn vært der vi er i dag. Vi er en klubb som kan takke innsatsen til fansen gjennom 30 år for at vi har en ramme rundt kampene mange lag misunner oss. Det gir oss et grunnlag til å bygge en toppklubb på, og det skiller oss fra alle lagene i Oslo under Vålerenga. Et glimrende utgangspunkt for oss på veien mot Eliteserien, sier styreleder Grøsland.

Lyn har i år gjort comeback i 2. divisjon, og åpnet med tre seiere og tre tap. Forrige hjemmekamp endte med 0-1-tap for Grorud, som endte en nesten fire år gammel ubeseiret rekke på Bislett for Lyn.

– Dette er en vitamininnsprøytning til spillerne og støtteapparatet. At vi får en ramme med mange tusen på Bislett stadion vil gi oss et kjempeløft rent sportslig. Mange av våre spillere har vokst opp i Bastionen og de som kommer utenbys fra kommer til klubben nettopp fordi vi har så bra liv på tribunen. Så alle vi fra herrelaget slutter oss til hyllesten. Vi skal love å gi vårt på banen, sier hovedtrener Jan Halvor Halvorsen om jubileumskampen.

Bastionen har stilt opp i tykt og tynt for Lyn på veien tilbake mot toppen, og blir nå hyllet av klubben med en jubileumskamp. (Pål Karstensen)

Inviterer til tribunekamp

Bastionen selv lover også å sette preg på egen jubileumsfest.

– Vi skal sette vårt tydelig preg på området rundt Bislett både før og etter kampen. Og det som vil skje på tribunen vil være verdt et besøk alene, for jeg vet at TIFO-gruppen har store planer. Min oppfordring er veldig klar. Er det en Lyn-kamp du skal gå på i år så det denne, sier leder av Bastionen, Christian Falkenberg.

Selv om det er Bastionen som skal hylles, ønsker styreleder Grøsland også at så mange som mulig fra Træff tar veien til Oslo for å være med på å skape en best mulig ramme.

– Hvor mange fra Molde stiller opp på Bislett på vegne av byen og landsdelen? Vi har en veldig fin dialog med Træff, og for deres spillere og supportere kan dette også bli en minneverdig aften. Kanskje alle moldensere i Oslo også vil bidra til å lage en tribunekamp? Alle fra Træff og Molde by er uansett hjertelig velkommen til Oslo og Bislett denne kvelden, avslutter Grøsland.

