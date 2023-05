RBK mot VIF: Som to skadeskutte dyr

Kjetil Rekdal ledet treningen i solskinnet utenfor Lerkendal fredag, mens Dag-Eilev Fagermo sto over VIFs siste trening på Intility Arena og satte seg i bilen med kurs for Trondheim.

– Jeg burde jo vært og sett datteren min i The Voice fredag kveld, men jobben går foran, sier Fagermo til Dagsavisen i det han starter på Gudbrandsdalen.

Anne Fagermo (24) har imponert i musikkprogrammet The Voice på TV2, og kan gå videre i konkurransen.

Men det er ingen som påstår at hun har fått den vakre stemmen fra faren sin …

Kan tenke i bilen

Fagermo liker tid for seg sjøl før og etter slike kamper som dette.

– Jeg vet jo at jeg ikke får sove etter kampen heller, så da er det bare å sette seg i bilen igjen, sier fotballtreneren som er glad i langturer bak rattet.

Etter årets heftigste fotballkamp i Norge så langt i år (3-4 for Lillestrøm 1. mai) jakter Fagermo den overordnede planen sin om å stille med en stabil førsteellever som får tid sammen.

Det blir igjen umulig etter at Simen Juklerød fikk rødt kort mot LSK, men resten av laget blir det samme som leverte årsbeste på hjemmebane mens de spilte elleve emot elleve.

Dag Eilev Fagermo i aksjon mot LSK sist der han overrasket med å sette inn Aaron Kiil Olsen (t.h) som spiss i sluttfasen. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Beste i min tid i VIF

– Jeg tror den omgangen er det beste laget har prestert så lenge jeg har vært i klubben (tre år). Så vi ser at vi har potensialet. Den store utfordringen er å få stabilisert oss. Nå har vi en fin blanding av ungt talent og rutine som vet de er i stand til å konkurrere mot de beste i Norge, sier han.

Det ble ekstremt mye løping med ti mot elleve etter pause mot Lillestrøm og mange av spillerne har brukt lang tid på restitusjon.

Men Rosenborg hadde kamp onsdag (0-2 for Brann) og har kortere tid på seg.

Og presset på Kjetil Rekdal i Trondheim øker for hver dag. I motsetning til Vålerenga har Rosenborg hatt en synkende kurve i prestasjonen. Ingen av de nyinnkjøpte spissene, inkludert tidligere Grorud-spiller Oscar Aga, har innfridd så langt.

Årets tre scoringer er signert Carlo Holse (ute etter blindtarmoperasjon denne uka), Adrian Pereira og et selvmål (mot Molde).

To fæle hjemmekamper

Ole Sæter ar vært ute i hele vår, men var tilbake på treningsfeltet fredag.

Men kampen mot Vålerenga kommer for tidlig.

– Press? Det er det her hvert minutt, sa en glisende Kjetil Rekdal til TV2 da de var på plass på treningen fredag.

Etter 1–0 i serieåpningen mot Viking og 1–1 i Molde, var serieåpningen godkjent. Men de to neste hjemmekampene med uavgjort mot Sandefjord og tap for Brann var langt under pari.

Den siste ble spilt onsdag og fremskutt på grunn av Rosenborgs spill i Europa senere i år.

– Vi vet hva vi sliter med og jobber med det på treningsfeltet hver dag. Heldigvis kommer neste kamp kjapt, det er alltid en fordel etter dårlige opplevelser, sier han.

Ligger nest sist

Som den lengstsittende VIF-trener i historien vet han hva som kommer. Men han påstår han bare fokuserer på sitt eget lag.

Det gjør for så vidt Fagermo også.

– Alle skjønner at vi trenger poeng, aller helst vinne. Det er veldig tungt å havne bakpå slik vi er nå, sier Fagermo i det han nærmer seg Ringebu.

For Vålerenga ligger på direkte nedrykksplass sammen med Aalesund. Rosenborg er tre poeng foran.

Tabellplasseringen nå betyr ingenting sportslig, men mentalt har det innvirkning, ikke minst på omgivelsene.

Det vet disse to trenerne alt om.

FAKTA

RBKs kamper til nå: Viking 1–0 (h), Molde 1–1 (b), Sandefjord 1–1 (h), Odd 0–0 (b), Brann 0–2 (h)

VIFs kamper til nå: Aalesund 1–0 (b), Sarpsborg 0–2 (h), Brann 1–3 (b), Lillestrøm 3–4 (h)

