Fagermo: – Jeg hører folk sier det, men jeg er ikke enig

VALLE (Dagsavisen): Etter en viktig trepoenger mot Aalesund (1-0) i seriepremieren, ble det et tungt 0-2-tap for VIF hjemme mot Sarpsborg i andre runde. Nå står Brann (b), Lillestrøm (h) og Rosenborg (b) for tur.

– Mot Brann forventer jeg at det blir omtrent som mot Aalesund og Sarpsborg. Tett og jevnt. Brann tapte mot Odd sist, og det er jo et nyopprykket lag. Det er ikke slik at vi er redde for å møte dem. Samtidig er det jevnt i Eliteserien. Det viste seg også mot Sarpsborg. De hadde tre sjanser, vi sju, men de scoret to mål og vi ingen. Da ble det tap, sier Dag-Eilev Fagermo til Dagsavisen.

– Men vi ser på Brann som en vanlig kamp. Det er stemningen som er annerledes. Det blir utsolgt i Bergen, så det er en helt annen «trøkk» og stemning. Det må vi være klare for. Vi kan ikke la det prege oss, fortsetter VIF-treneren.

Rusk i Vålerenga-maskineriet

– Og det blir naturgress. Vil det påvirke dere?

– Det gjenstår å se, men det tror jeg ikke. Vi har trent på gress på treningsleirene i vinter, så det er ingen unnskyldning. Det kan hende at det gjør at det litt vanskeligere å få tempo i ballen, men det gjelder for Brann også, påpeker Fagermo.

Vålerenga-spillerne i aksjon på onsdagens trening på Intility Arena. (Jørn H. Skjærpe)

Han kan foreløpig ikke si om det blir store endringer fra Sarpsborg-matchen mot bergenserne lørdag.

– Vi må se hvem som er klare. Dessverre har vi greid å få litt rusk i maskineriet. Stefan Strandberg fikk en smell mot Sarpsborg, og så får vi se om Daniel Håkans rekker det. Jeg må få alle på beina før jeg kan svare på det. Men det kommer trening både torsdag og fredag.

– Det kommer tre tøffe kamper nå, i Brann, Lillestrøm og Rosenborg. Hva tenker du om oppgaven som venter der?

– Jeg hører folk sier det, men jeg er ikke enig i at de tre er noe tøffere enn de andre kampene. Det er jevnt blant alle i Eliteserien nå, kanskje med unntak av Glimt. Det er muligheter mot alle. Så jeg ser ikke på de tre neste som noe tøffere enn de vi har hatt til nå, svarer VIF-treneren og tilføyer:

– Jeg tenker ikke på de tre neste, jeg tenker bare på Brann, og at vi må gjøre det vi kan for å få det beste laget på banen der. Og å få det beste ut av laget, slik at vi tar tre poeng som mot Aalesund.

Oldrup som vikar for VIF-kapteinen?

– Hvordan løfter du laget etter Sarpsborg-tapet?

– Løfte laget … Vi må jo score mål. Vi hadde sju sjanser mot Sarpsborg, og burde skapt enda flere. Men vi jobber med både forsvars- og angrepsspill denne uka. Og så må vi prøve å få de beste på beina, slik at vi får kontinuitet i laget. Det har allerede blitt bytting, etter bare to kamper. Det skulle jeg helst unngått. Vi må lete etter den kontinuiteten. Men den elleveren vi startet med mot AaFK, er nok den vi mener er best per nå, svarer Vålerenga-treneren.

Dag-Eilev Fagermo i solskinnet på onsdagens Vålerenga-trening. (Jørn H. Skjærpe)

Magnus Sjøeng, Vegar Eggen Hedenstad, Henrik Heggheim, kaptein Stefan Strandberg, Leonard Zuta, Odin Thiago Holm, Fredrik Oldrup Jensen, Henrik Bjørdal, Daniel Håkans, Torgeir Børven og Jacob Dicko Eng startet alle mot «tangotrøyene» i serieåpningen. Oldrup Jensen spilte midtstopper på formasjonsøkta på onsdagens trening, i Strandbergs fravær. Midtbanemannen vikarierte på stopperplass ved flere anledninger i fjor.

