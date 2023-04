Melgård ordnet årets første Lyn-seier: – Dette fortjente vi

GRORUD (Dagsavisen): De var det beste laget gjennom hele kampen og ble kanskje snytt for både straffe og en Røa-utvisning. Det ble likevel seier, for Kamilla Melgård tok saken i egne hender etter 73 minutter og sørget for sårt etterlengtet Lyn-glede.

– Jeg fikk en bra ball fra Cornelia og tenkte bare å sette fart. Mot backen dro jeg en skuddfinte innover mot venstre og så var det utrolig deilig å se ballen seile i nettet, sier matchvinner til Dagsavisen og fortsetter:

– Selv om starten på sesongen har vært tøff har vi hatt gode prestasjoner så vi var ikke stresset over poengene uteble. I dag støtter vi hverandre gjennom hele kampen og holder fokus, til slutt satt den og det er utrolig deilig. Jeg er så stolt over laget, dette fortjente vi virkelig, fortsetter jenta fra Korsvoll.

Lyn-trener Oddbjørn Sindland sier kvaliteten i laget har vært god hele sesongen og at det var godt å endelig seire i kveld.

– Vi har levert godt over tid, også sitter det langt inne i kveld. Det er ting vi kunne gjort bedre naturligvis. Det ser litt skummelt ut med alle deres hjørnespark mot slutten, men vi vinner fortjent, sier han og fortsetter med å hylle den mentale responsen etter en røff start på sesongen.

I stigende form

– Vi har bare fortsatt som før og jobbet med de samme tingene. Det er ikke snakk om at det er synd på oss eller at vi er stakkarslige. På mandag var det en vanvittig respons etter Stabæk-kampen. Det var fantastisk å se. Jeg tror ikke det er noe man finner i ethvert lag, sier treneren.

Lyns trege sesongstart, poengmessig, kan nok forklares delvis med en problematisk sesongoppkjøring. Maria Fink er ute med sykdom, Selma Olderheim og Monica Nedgård Isaken er fortsatt på skadelisten, Josefine Birkelund, Selma Hernes, Miriam Mjåseth og Jenny Røsholm Olsen fikk minutter i beina i dag, men disse er skadeutsatte spillere.

– Josefine debuterer fra start i dag og Emma Ludvigsen gjorde det i helgen. Trine Skjelstad Jensen har plutselig kommet tilbake til oss. Om vi holder oss skadefrie og kan få alle sammen tilgjengelige vil det være en stor fordel. Vi har ikke så mange å ta av, men vi trenger bredde nå i det som er et veldig tett kampprogram før sommeren. På andre siden tror jeg vi bare blir bedre for vi har hatt en vanskelig oppkjøring og har ikke blitt helt varme før nå egentlig. Jeg har stor tro på kampen mot Arna-Bjørnar om vi spiller som i dag, sier Sindland.

Josefine Birkelund spilte sin første Lyn-kamp fra start mot Røa onsdag. (Håvard Sollie)

Røa slet

Røa stilte uforandret fra det knepte tapet mot Rosenborg i helgen, mens for Lyn var Trine Skjelstad Jensen og Josefine Birkelund inne igjen i startelleveren, den første starten for sistnevnte. Birkelund og Kamilla Melgård var fleksible i posisjoneringen på høyresiden. Det skapte kaos i Røas rekker som ikke fant helt ut av verken presslinja eller posisjoneringen. Lyn var aggressive i starten, og det var nettopp de første 20 minuttene som ødela mye mot Stabæk.

Da sju minutter var gått dro Melgård seg innover i kjent stil og ble tilsynelatende hektet av tidligere Lyn-spiller Kristin Haugstad inne i feltet. Hele hjemmelaget ropte på straffe, bortelaget var tyste, mens dommer Marit Skurdal lot spille gå.

– Jeg smiler nå for vi vant til slutt, men dersom vi ikke hadde gjort det … Jeg mener det var en klar straffe, jeg merket hun var borti foten min, sier Melgård om situasjonen.

Det var også Melgård som kom til den beste sjansen før hvilen, med et skudd som tvang fram en god redning av Hildegunn Sævik. I det hele tatt var Lyn det beste laget før hvilen med klart mest ball og en del halvfarligheter. Røa slet med å holde ro med ballen og hadde mye å justere på til de siste 45.

Julie Hoff Klæboe var Røas beste på en kveld der gjestene slet med å skape de helt store sjansene i 1-0-tapet for Lyn. (Håvard Sollie)

Melgård-magi

Det var jevnere i starten av andreomgang, men etter hvert havnet kampbildet tilbake der det var i store deler av den første. Lyn tilrev seg initiativet og trillet fram og tilbake. Gjennombruddet lot vente på seg selv om det var store rom på motsatt side av der spille var. Blikket ble ikke hevet nok.

Men det ble veldig farlig da Anna Aahjem ble sendt i bakrom, Lyn-spissen er mye raskere enn Røa-stopperne og det viste hun særlig mot Mia Svendsen. Etter 70 minutter løp Lyns nummer 9 igjennom og ble felt av Svendsen. Dommer Skurdal blåste frispark og tok hånda mot kortlomma. Det kom opp et gult kort til tross for at Aahjem var helt alene med Hildegunn Sævik.

– Det kunne nok sett annerledes ut, sier Sindland forsiktig, men det er ingen tvil om at Lyn mener det burde vært et kort av det røde slaget.

Holdt seg rolig

Det var stor frustrasjon for trenertrioen på Lyn-benken, men de følelsene skulle skrus om til noe langt mer positivt kort tid etter. Endelig vred Lyn spillet i midtbaneleddet og fant Melgård på høyreflanken. Med overlegne en-mot-en egenskaper skaffet Lynvingen seg vinkel og bredsidet ballen vakkert i lengste hjørnet.

– Jeg følte meg egentlig ganske rolig. Jeg har øvd litt på det å kutte inn så det er deilig at den satt. Da var det full jubel, sier Melgård gledelig.

Det var en fortjent ledelse, og en lettende scoring for hjemmelaget. Røa satte inn et press i sluttminuttene og Julie Hoff Klæboe var nærme på en corner. Men ellers kom ikke Røa noe nærmere.

– Jeg syns vi gjør det ok defensivt. Vi slipper ikke til så mye. Ja, det ser skummelt ut med alle dødballene imot, men jeg er greit fornøyd. Boksspillet må bli bedre på sikt, men vi vinner fortjent, sier Oddbjørn Sindland.

---

Kampfakta

Toppserien, runde 4 onsdag

Lyn – Røa 1–0 (0–0)

Grorud match kunstgress, 304 tilskuere

Dommer: Marit Skurdal, Oppsal IF

Mål: 1–0 Kamilla Melgård 75.

Gule kort: Mia Svendsen, Røa.

Lyn:

Sandra Rød Ask – Kamilla Melgård, Anna Palm, Trine Skjelstad Jensen, Iselin Sandnes Olsen, Emilie Closs – Cornelia Fladberg, Julie Jorde (Selma Hernes fra 69.), Kristin Holmen – Anna Aahjem (Jenny Røsholm Olsen fra 84.), Josefine Birkelund (Miriam Mjåseth fra 57.)

Røa:

Hildegunn Sævik – Sarah Suphellen, Synne Masdal, Mia Svendsen – Solveig Engås, Oline Fuglem, Kristin Haugstad, Ragne Svastuen, Martine Midtbø (Ouchelle de Courcy fra 46.) – Tuva Espås (Cassandra Bogere fra 89.), Julie Hoff Klæboe

---