Gleder seg til cupfest på Nordstrand: – Vi har mange gode minner derfra

Lyn var overlegne i sin avdeling i 3. divisjon, og sikret et fullt fortjent opprykk etter å ha gått ubeseiret gjennom sesongen. Men helt inn til nest siste seriekamp var det likevel spenning om opprykket, siden også Nordstrand leverte en suveren sesong i 2022. Etter en vinter der Lyn har tatt steget opp, møtes de gamle kamphanene nå til 1. runde-oppgjør i cupen.

– Det er en veldig fin trekning for oss det. Vi gleder oss til å få besøk av de beste supporterne som er i Oslo, i hvert fall av de supporterne som er litt lenger ned i divisjonene. Sportslig sett blir det selvsagt vanskelig for oss, men for Nordstrand som klubb er det veldig gøy, sier Nordstrand-trener Thomas Holm.

Håper på bedre vær

Da lagene møttes til opprykksfinale på Nordstrand i oktober i fjor møtte det opp rundt 1000 tilskuere. Holm håper på litt bedre vær til cupoppgjøret som går av stabelen 24. eller 25. mai, og da enda flere besøkende på Nordstrand.

– Vi får håpe værgudene spiller på lag, så tror jeg vi skal få arrangert en ordentlig cupfest her oppe på Nordstrand. Jeg tror de som møtte opp i fjør høst synes det var et godt opplegg her oppe, og de rammene vi kan få til denne kampen kan bli helt spesielle. Det er en opptur hos Lyn om dagen, og stor interesse også rundt Nordstrand, så vi må prøve å slå tilskuertallet fra i fjor, forteller Holm.

Det ble en festdag for Bastionen, som kunne feire opprykket på Nordstrand i fjor høst. (Oskar Wikestad)

Som gammel Vålerenga-mann har Holm selvsagt også lyst til å slå ut Lyn, men Nordstrand-treneren tror det skal bli vanskelig å få revansj for fjorårets 0-4-tap.

– Vi har selvsagt muligheten til å slå dem, og ingenting hadde smakt bedre enn det. Men Lyn har forsterket seg i år, og har imponert så langt i sesongen og vil være favoritter. Men langt større undere har skjedd i cupens første runde enn at vi slår ut Lyn, sier Holm som trolig også vil få et par viktige spillere tilbake fra skade innen den tid.

– Vi har en spennende stall, der vi har beholdt mange fra i fjor og som vanlig solgt noen. Vi har også en del spillere ute med skade, som mange lag har på denne tiden av året. De er fort tilbake innen en måneds tid, slik at jeg har god tro på at vi kan stille full tropp til cupoppgjøret mot slutten av mai.

Feiret opprykket på Nordstrand

Lyn har selv gode minner fra Nordstrand, siden de sikret opprykket der i fjor høst. Så trener Jan Halvor Halvorsen ser fram til å ta turen tilbake dit i cupen.

– Selv om det var et fryktelig dårlig vær da vi spilte der sist, var det der vi sikret opprykket, så vi har veldig mange gode minner derfra ja. Det blir kjekt å treffe Thomas igjen også, som jeg har kjent en god del år gjennom tiden som spiller og nå som trener. Så det blir kjekt det å ta turen til Nordstrand, forteller Halvorsen til Dagsavisen.

Det ble mye røyk og blussing fra Bastionen etter at opprykket var i boks på Nordstrand i fjor høst. (Oskar Wikestad)

Halvorsen medgir at han ikke tenker for mye på cupen, men sier at det for Lyn er en målsetting å komme så langt som mulig.

– Det blir ingen enkel kamp det. Nordstrand hadde en kjempesesong i fjor, og var veldig uheldige som hadde oss i avdelingen. Thomas har gjort en fantastisk god jobb med det laget, som ikke blir enkle å slå. Sånn er det i cupen, det er ingen enkle kamper uansett hvem du møter i den første runden, sier Halvorsen.

Skeid gleder seg over ikke å møte Oppsal

Ellers i 1. runde skal Skeid ta turen til Holmlia, der mang en Skeid-gutt har spilt før de har tatt turen til Nordre Åsen. Kampen blir ekstra spesiell for Hayder Altai, som kommer nettopp fra Holmlia.

– Holmlia borte er en veldig fin trekning for oss det. Holmlia leverte en god sesong i 4. divisjon i fjor, og er blant de sterkeste lagene også i år. Jeg tror også Homlia kan komme til å mobilisere ganske godt inn mot en sånn kamp, så det gleder vi oss til, sier Skeids daglige leder Daniel Holmeide Strand til Dagsavisen.

Han synes også årets 1. runde-kamp også blir gøy av en annen grunn.

– Det beste med årets trekning er at vi for første gang på et par år slipper å ta turen til Oppsal for å spille 1. runde i cupen. Det blir også veldig kjekt, da det holder med to år på rad på Trasop. Nå har jo Oppsal allerede røket ut av cupen, og det jublet vi ganske høyt over her i Skeid. Siden vi da får lov til å dra på besøk til andre klubber enn bare Oppsal i cupens første runde, forteller Holmeide Strand.

Runden spilles 24. mai, mens det også spilles noen kamper 25. mai. Endelig tidspunkt vil bli fastsatt i løpet av kort tid melder NFF.

Dette er Oslo-oppgjørene i 1. runde av cupen:

Hønefoss – KFUM

Heming – Strømsgodset

Holmlia – Skeid

Lokomotiv Oslo – Ull/Kisa

Follo – Kjelsås

Frigg - Ullern

Nordstrand – Lyn

Skjetten – Grorud

Råde – Vålerenga

