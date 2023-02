KFUM Oslo var mest lekne, men mistet seieren på overtid

Tromsø stilte med B-laget før pause før de byttet ut hele gjengen som er tiltenkt startplass i Eliteserien. Men vi så ikke så stor forskjell på de to utgavene.

Det vi så var et KFUM-lag som etter en slurvete åpning steg fram i kampen og viste både spilleglede, fantasi og noen morsomme avslutninger.

Først på overtid fikk Tromsø uttelling da tidligere VIF-gutt Sakarias Opsahl leverte et knallskudd fra 20 meter.

Dermed reiser KFUM hjem etter to kamper: 4-5 tap for Start og 1-1 mot Tromsø.

Mange skader

KFUM gjorde det motsatt av Tromsø og startet med den prioriterte elleveren akkurat denne dagen. De har skader på spillere som Håkon Stavrum, Moussa Njie og Theodor Haltvik, som alle var uaktuelle.

Tromsø startet med et lag med sterke Oslo-vibber. Tidligere KFUM-keeper Simon Thomas sto i mål, tidligere Kjelsås-spiller Yaw Paintsil var ute på venstrekanten og tidligere Grorud-spiller (primært på 2. laget) Elias Aarflot var spiss. Den eneste som manglet var nysigneringen fra Skeid, Jakob Napoleon Romsaas, men han er fortsatt skadet. Tidligere VIF-spiller Sakarias Opsahl kom inn etter pause og sciret på lagets eneste sjanse etter hvilen.

Tromsø presset aggressivt og høyt fra start og kunne tatt ledelsen på det. Men det ble med Vegard Erliens ene forsøk som KFUM-keeper Emil Ødegaard fikk kontroll på. Også Yaw Paintsil hadde noen morsomme raid inn i feltet uten at det ga uttelling.

KFUM tok over

Men etter de første litt hektiske ti minuttene tok KFUM over både banespillet og kommandoen. Robin Rasch og Simen Hestnes fikk bedre tak på midtbanen, og nå var det KFUM som kunne vise fram sitt høye press.

KFUM har fått inn en morsom venstreback i Jonas Hjorth fra Follo og samarbeidet med ham og Petter Nosa Dahl var fruktbart i denne kampen. Tromsøs høyreside hadde trøbbel med å temme disse.

Men kampens første scoring kan Petter Dahl ta æren for sjøl. Han skar innover og fra 17 meter sendte han ballen elegant opp i motsatt vinkel.

KFUM vil være et spillende, men mer direkte lag enn i fjor og det er det de prøver på. Det krever presisjon og fart og spillertypene er valgt deretter.

Nunez i stolpen

Etter at Tromsø endret laget sitt etter pause var det forventet større trykk fra laget som tross alt spiller i divisjonen over.

Det skjedde ikke. KFUM hadde god kontroll over kampen og var nærmere til å doble ledelsen da Johannes Nunez skjøt i stolpen. Like etterpå ar Petter Nosa Dahl i posisjon igjen på venstrekanten i feltet, men avslutningen ble for svak.

Tromsø ble trillende ball altfor langt fra KFUM-målet og klarte aldri å finne ut av KFUMs gode bevegelser i forsvarsarbeidet. Før nevnte Opsahl tok saken i egne føtter og dengte inn utligningen, til rimelig irritasjon for KFUM-keeper Ødegaard som var sjanseløs på den.

Dette var likevel en positiv kamp og avslutning for Kåffa på Marbella-oppholdet. Nå reiser de hjem og trener der før divisjonskollega Hødd er neste motstander på Ekeberg om en drøy uke.

FAKTA

Treningskamp menn onsdag:

KFUM Oslo – Tromsø 1–1 (1–0)

Marbella: Ca. 100 tilskuere.

Mål: 1–0 Petter Nosa Dahl (18), 1-1 Sakarias Opsahl (90)

KFUM Oslo (4-3-3): Emil Ødegaard – Håkon Hoseth, Shola Akinyemi (Kristoffer Lassen Harrison fra 30), Ayoub Aleesami, Jonas Hjorth – Simen Hestnes, Robin Rasch, Johannes Nunez (Sverre Sandal fra 63) – Remi-Andre Svindland (Yassir Sa’Ad fra 63), Andreas Gundersen Thomas Klemetsen Jakbobsen fra 63), Petter Nosa Dahl.