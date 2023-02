Her er Vålerengas nye brasse på plass i Marbella: – VIF åpner dører

MARBELLA (Dagsavisen): Dagsavisen omtalte tidligere onsdag at kun detaljer gjensto før Vålerengas nye spiss var i boks, og at han kan være på VIF-trening i Marbella allerede torsdag.

Onsdag kveld ankom 19-åringen VIF-hotellet i Puerto Banus i Marbella.

– Å spille for Vålerenga og i Eliteserien åpner døren for spill i andre europeiske klubber, sier Vitinho til Dagsavisen via VIF-assistenttrener David Ribeiro som tolk når han ankommer spillerhotellet.

Like etter en hastig presseseanse utenfor spillerhotellet, kom alle spillerne ned for å hilse på sin nye lagkamerat. Forutsatt av at han passerer den medisinske sjekken.

Se videointervju med Vitinho her:

Her er Vitinho på plass på VIFs spillerhotell Etter å ha ankommet Vålerengas spillerhotell like over 21.00, besvarte Vitinho et par spørsmål fra pressen før han møtte sine nye lagkamerater.

Vitinho sier han ser fram til å hjelpe Vålerenga og vise sine kvaliteter. 19-åringen beskriver seg selv som en rask og teknisk spiller.

– Hvordan vil du takle overgangen og kulturforskjellen fra Brasil til Norge?

– Jeg vet at det vil kunne ta litt tid å tilpasse meg, blant annet fordi jeg ikke snakker engelsk, men jeg satser på å lære meg det raskt. Så satser jeg også på at mine nye lagkamerater vil hjelpe meg å komme raskt inn i det, sier brasilianeren.

Vitinho kommer på lån fra den brasilianske storklubben Palmeiras, men Vålerenga har sikret seg opsjon på kjøp.

– Det er et navn og en klubb som kler en brasiliansk fotballspiller. Vi har sett det som er å se av ham på video. Det er speider Fredrik Wisur Hansen som har funnet ham i Brasil. Palmeiras er jo Amerikas største klubb. De har utviklet spillere til hele verden. Så dette er veldig spennende, sa VIF-trener Dag-Eilev Fagermo til Dagsavisen tidligere onsdag.

Vitinho er 19 år gammel, men fyller 20 neste måned. Angriperen er 181 centimeter på sokkelesten, og hans fulle navn er Vitor Hugo Ferreira Oliveira, ifølge Transfermarkt.

[ Fagermo om VIFs nye brasse: – Slik har vi klart å hente Vitinho ]