Her får Sahraoui beskjeden fra VIF-sportssjefen: Du skal til Heerenveen!

EKEBERG (Dagsavisen): Det har ligget i kortene, men nå er det klart: Dagsavisen kjenner til at kun detaljer gjenstår av overgangen mellom VIF og den nederlandske toppklubben.

Sportssjef Joacim Jonsson vil ikke bekrefte noe, men innrømmer overfor Dagsavisen:

– Kun detaljer gjenstår.

Millioner inn i Vålerenga-kassen

– Vi får se, var alt Sahraoui ville si til Dagsavisen da han ankom tirsdagens trening.

Osame Sahraoui på vei inn på Vålerenga-trening tirsdag. (Jørn H. Skjærpe)

I løpet av treningen ga midtbanespilleren seg, og etter det Dagsavisen kjenner til er det fordi Vålerenga har godtatt Heerenveens siste tilbud som skal ligge på rundt 20 millioner kroner.

Da han hadde gitt seg, kom sportssjef Jonsson ut på feltet og ga ham beskjeden, noe som resulterte i et bredt glis fra Sahraoui.

Osame Sahraoui blir Heerenveen-spiller. Det skal nå være «99,9%» sikkert, etter det Dagsavisen kjenner til. Her får 21-åring beskjeden av VIF-sportssjef Joacim Jonsson på feltet tirsdag. pic.twitter.com/mzmyhbO5N2 — Jørn H. Skjærpe (@JSkjaerpe) January 31, 2023

Amor Layouni dukket heller ikke på tirsdagens trening opp på Ekeberg, der Vålerenga trener i starten av denne uken. Kantspilleren ønsker seg vekk, og Vålerenga har avslått bud fra Kypros.

Holm-bud fra FC København

Vålerengas midtbanetalent Odin Thiago Holm har lenge vært ettertraktet, og tirsdag melder TV 2 og Nettavisen at trønderen er sterkt ønsket i danske FC København. Danskene skal ha lagt inn et bud på rundt 20 millioner kroner, men Dagsavisen vet at dette er langt unna det VIF ønsker for Holm. Likevel beskriver TV 2 samtalene som seriøse forhandlinger.

– Det siste jeg fikk høre var at de pratet sammen i går, sier Holm til Nettavisen.

