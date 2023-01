Uteble nok en gang fra Vålerenga-trening

KÅFFA-banen (Dagsavisen): Mandag var Layouni ikke å se på Vålerengas trening på Kåffa-banen, og TV 2 erfarte at kantspilleren søndag hadde dratt til Sverige uten lov. Dette i kjølvannet av at VIF skal ha avslått et bud fra en kypriotisk klubb.

På tirsdagens trening knyttet det seg dermed spenning til om Layouni, som har utgående kontrakt med Vålerenga, skulle dukke opp på feltet da treningen startet. Det gjorde han ikke. Layounis agent sa mandag til Nettavisen at han tvilte på at Layouni ville dukke opp tirsdag.

Tirsdag er det også stor spenning knyttet til Osame Sahraoui og koblingen til nederlandske SC Heerenveen. Som Dagsavisen skrev mandag kveld, er Eredivisie-klubben er sterk i troen på at de skal klare å sikre seg 21-åringen fra VIF.

Tirsdag formiddag er troen om mulig enda sterkere fra nederlenderne på at en avtale skal gå gjennom, får Dagsavisen opplyst fra kilder tett på Heerenveen. Tirsdag formiddag meldte TV 2 at nederlenderne hadde lagt inn et tredje bud på kantspilleren.

- Vi får se, sa Sahraoui til Dagsavisen på vei ut på trening tirsdag formiddag, på spørsmål om det blir en overgang.

VIF-sportssjef Joacim Jonsson har så langt ikke besvart Dagsavisens kommentar i saken.

Osame Sahraoui er ønsket i Nederland før overgangsvinduet stenger. (Jørn H. Skjærpe)