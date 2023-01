[ Bakgrunn: Her får Sahraoui beskjeden fra VIF-sportssjefen: Du skal til Heerenveen! (+) ]

Kåffa-banen (Dagsavisen): Osame Sahraoui (21) selges til nederlandske Heerenveen for rundt 20 millioner kroner, som Dagsavisen meldte tidligere tirsdag. Et stort presseoppbud ventet for å snakke med Fagermo, sportssjef Joacim Jonsson og Sahraoui selv, men sistnevnte ville ikke uttale seg.

– Som trener er det trist å se ham dra. Osame er en gutt som er veldig god, men som vi har fått litt for lite ut av her. Han var jo veldig god i høst, før han ble kvestet i kampen mot Kristiansund. Vi skulle gjerne hatt Osame et halvt år til i toppslag før vi solgte ham, og kanskje hadde vi da fått enda større klubber på banen. Men slik er gamet, sier Fagermo til Dagsavisen.

Prisen sier han følgende om:

– Jeg er jo fornøyd, med tanke på at han var inne i det siste kontraktsåret.

Vålerenga vil forsterke

Dagsavisen spør sportssjef Jonsson om VIF har nye spillere i kikkerten som forarbeidet allerede er i gang med, siden et Sahraoui-salg har ligget i kortene.

– Det har vi. Men så er det ikke sikkert man kommer i mål. Det er et «jæklig» tøft marked. Dyrt og vanskelig. Vi får se hvor vi lander, sier Jonsson.

Sportssjef Joacim Jonsson på Vålerenga-trening tirsdag. (Jørn H. Skjærpe)

Salget av Sahraoui gjør at det kommer friske penger inn i VIF-kassen. Fagermo og Jonsson ønsker nå å forsterke sentrallinjen. Men det er lettere sagt enn gjort å hente nye fjes.

– Så langt har det vist seg at det er vanskelig å finne spillere som hever Vålerenga. Normalt er det kjedelig å ikke ha penger, men når du har penger og ikke finner «caser», så er det spesielt.

– Så har vi havnet i en situasjon med Amor Layouni nå. Da kan vi mangle to kanter, i en posisjon der vi i utgangspunktet var sterke. Plutselig er den situasjonen blitt vanskeligere, sier Fagermo.

Layouni-situasjonen

Amor Layouni var ikke å se på VIF-trening mandag eller tirsdag. Han skal ureglementert ha dratt til Sverige søndag, i kjølvannet av at Vålerenga avslo et bud fra en kypriotisk klubb. Layouni har utgående kontrakt med VIF i 2023.

– Status med Amor per nå, er at han snart kommer på trening. Så tar vi det internt. Det er en personalsak, sier sportssjef Joacim Jonsson til Dagsavisen.

– Blir Layouni i klubben?

– Han blir i Vålerenga, ja. Det er riktig.

Fagermo er ikke like bastant på spørsmål om Layouni kommer tilbake.

– Det vet jeg ikke. Jeg får kjøre politiker-svaret: Det er en personalsak.

Han svarer i samme bane på spørsmål om han ønsker Layouni tilbake.

– Vi får ta det når saken er avklart.

Holm ønsket av FCK

På spørsmål fra Nettavisen om hva Fagermo på generelt grunnlag synes om spillere som dropper trening uten lov, svarte treneren følgende:

– Man må jo møte på jobb.

PS! Vålerengas Odin Thiago Holm har lenge vært ettertraktet, og tirsdag melder TV 2 og Nettavisen at trønderen er sterkt ønsket i danske FC København. Danskene skal ha lagt inn et bud på rundt 20 millioner kroner, men Dagsavisen vet at dette er langt unna det VIF ønsker for Holm. Likevel beskriver TV 2 samtalene som seriøse forhandlinger.

