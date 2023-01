TV 2: Vålerenga-vingen droppet trening etter at klubben avslo bud

Det skriver TV 2 mandag ettermiddag. Layouni uteble fra mandagens trening, og ifølge TV 2 skal han ha reist til Sverige søndag.

Ifølge kilder TV 2 har vært i kontakt med, informerte sportssjef Joacim Jonsson resten av spillergruppen om det ureglementerte fraværet under et møte mandag, skriver kanalen.

Sverige-reisen kommer i kjølvannet av at VIF avslo et bud fra en kypriotisk klubb nylig, skriver TV 2. Les hele saken hos kanalen her.

Layouni har utgående kontrakt med Vålerenga i år.

