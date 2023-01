Sahraoui-bud fra Nederland: – Tror de vil øke budet

Dagsavisen kjenner til at VIF fått inn bud fra Heerenveen på Sahraoui, noe Nettavisen, TV 2 og nederlandske medier også har omtalt. Men åpningsbudet fra nederlenderne skal ha vært for lavt. Ifølge Nettavisen ønsker Vålerenga seg minst 20 millioner kroner for 21-åringen.

Sander de Vries følger SC Heerenveen tett for den nederlandske avisen Leeuwarder Courant. Han forklarer hvorfor klubben nå ønsker seg Vålerenga-stjernen.

– Heerenveen solgte nylig nøkkelspilleren Amin Sarr til franske Lyon for 12 millioner euro (rundt 129 millioner kroner, journ.anm.). For øyeblikket mangler de derfor en venstreving, sier De Vries til Dagsavisen.

Og Sahraoui-interessen kommer ikke ut av det blå, ifølge De Vries.

– Heerenveen har fulgt ham i flere år. Klubben er overbevist om at Sahraoui er den rette for dem, men i fjor hadde de ikke penger til å kjøpe ham. Nå har de det.

Leeuwarder Courant-journalisten er derfor ganske sikker i sin sak:

– Siden de nå har penger, tror jeg de vil øke budet på Sahraoui, sier De Vries.

Dagsavisen snakket med Vålerenga-spilleren før helgen.

– Hadde det vært opp til meg, skulle VIF fått hundre millioner for meg. Men det er vanskelig i min situasjon, når jeg har så kort tid igjen av kontrakten. Så klubbene som vil hente meg får prøve å sette en verdi, sa Sahraoui.

Det europeiske overgangsvinduet stenger ved månedsskiftet, noe som gjør at Heerenveen og andre klubber har hastverk hvis de skal sikre seg Sahraoui. Nylig fikk belgiske OH Leuven avslått et bud på rundt 15 millioner for kantspilleren.

VIF-sportssjef Joacim Jonsson og Sahraoui-agent Mohammed Fellah har foreløpig ikke besvart Dagsavisens henvendelse i saken mandag.

Osame Sahraoui er en ettertraktet mann på markedet. (Annika Byrde/NTB)

