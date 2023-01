Mener VIF-stallen er for ujevn: – Vil ha inn et par mann til

Mandag flyr VIF hjem fra Spania etter årets første treningsopphold i Marbella. Den to uker lange treningsleiren ble avsluttet med 1-1 i treningskampen mot danske AGF søndag. Både Aaron Kiil Olsen og Omar Bully fikk sine debuter for A-laget, i matchen der Jones El-Abdellaoui ordnet 1-1 og uavgjort mot slutten.

Trener Fagermo sier følgende til Dagsavisen om hvilke svar treningsoppholdet har gitt ham:

– Spillerstallen vår er veldig ujevn. Det er mye talent, og flere holder et høyt nivå. Men skal Vålerenga oppover på tabellen, er det en vei å gå.

Overgangsvinduet stenger

– Hvordan vil du løse det? Og hvor realistisk er det å forsterke ytterligere?

– Vi må jo jobbe med gruppa som er her. Vi må i hvert fall bli bedre. Men forhåpentligvis vil det by seg noen muligheter, slik at vi kan få inn et par mann til, svarer Vålerenga-treneren.

I de største ligaene stenger overgangsvinduet for vinteren ved månedsskiftet. Fagermo innrømmer at nye muligheter kan åpne seg etter dét.

– Samtidig er det ikke så gunstig å få spillere inn sent i oppkjøringen, for det tar tid å integrere folk i måten vi spiller på. Men vi kan ikke skynde oss heller. Dessuten har Molde og Bodø/Glimt satt en ny standard. Det kompliserer ting, sier Fagermo, og viser til de store overgangssummene rivalene har brukt på å hente forsterkninger.





Vålerenga-stjernen kobles til Belgia

Vålerenga-profilen Osame Sahraoui er lenge blitt koblet til spill i utlandet. Nylig erfarte Nettavisen at belgiske OH Leuven har lagt inn bud på kantspilleren. Tidligere har Dagsavisen omtalt Sahraoui-interesse fra både Tyskland, Nederland, Frankrike og Tyrkia. Både Fagermo og sportssjef Joacim Jonsson har tidligere innrømmet at 21-åringen kan forsvinne.

– Det er helt umulig å vite om Osame blir eller drar. Det er ikke så mange dager igjen (før vinduet stenger). Jeg er veldig usikker, sier Fagermo om den saken. Han legger til at det sportslig vil være bra hvis Sahraoui blir, men at det økonomiske bildet da kan bli mer usikkert.

VIF-treneren er fornøyd med hvordan de nye spillerne som har kommet inn så langt. Kiil Olsen, Bully og keeper Jacob Storevik er alle nyervervelser.

– Alle er bra gutter. Jacob en erfaren keeper, han har greid seg veldig bra. Aaron ser veldig spennende ut, han må bare ha mer tid i en firer bak. Lære seg mer. Men han har fart og kraft.

VIF-talentet må bli bedre fysisk

Omar Bully har en vei å gå når det gjelder det fysiske, røper Fagermo.

– Omar har en X-faktor som er veldig spennende, men foreløpig er han ganske langt unna det fysiske nivået som kreves i Eliteserien. Så vi må jobbe med formen hans, rett og slett.

Fredag spiller Fagermo og Vålerenga årets andre treningskamp. Da står Sarpsborg på motsatt halvdel.

– Det blir som med andre oppkjøringskamper. Vi skal jobbe med det vi har trent på i det siste, og sørge for at enkeltspillere får kamptrening, sier VIF-treneren.

