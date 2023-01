Osame Sahraoui utelukker ikke å bli værende i VIF: – Alt kan skje

VALLHALL: (Dagsavisen): Mens brøytekantene bygger seg opp i Oslos gater trakk Vålerengas herrelag inn i Vallhall for å gjennomføre årets førse trening torsdag formiddag. En hall de ikke har benyttet seg i særlig stor grad av de seneste årene, på grunn av dårlige baneforhold.

Men med nytt underlag var trener Dag-Eilev Fagermo fornøyd med økta.

– Ja, det er fantastisk det at det er mulig å trene her med det været som er i Oslo, og at Vallhall ligger rett ved Intility, det er nydelig det.

Men til uka bytter VIF ut hele vinterstemninga til fordel for sol, og sommer, når de mandag reiser til Marbella.

VIF skal trene mye i Vallhall i oppkjøringen, spesielt i perioden mellom de to treningsleirene i den spanske solen. Første treningsleir går fra 9.-23. januar, før den andre går 8.-18. februar.

Dag-Eilev Fagermo under torsdagens VIF-trening i Vallhall. (Haakon Thon)

Tror ikke Sahraoui er med til seriestart

Et av spenningsmomentene før avreise har vært om Osame Sahraoui (21) kommer til å bli med, eller om han vil bli solgt. Det har blitt spekulert mye den siste tida, og både trener Dag-Eilev Fagermo, og sportssjef Joachim Jonsson har sagt at de tror unggutten blir solgt i dette overgangsvinduet. Men foreløpig har det ikke skjedd, og når VIF setter seg på flyet sørover neste uke er Fagermo ganske sikker på at Osame Sahraoui ikke er solgt.

– Det skjer ikke, det er altfor kort tid. Vi har ikke fått noen bud på Osame i det hele tatt. Så Osame blir med til Spania, det er jeg helt sikker på, sier Fagermo til Dagsavisen etter torsdagens økt.

– Men får du han med til sesongstarten?

– Det er helt umulig å si. Ikke hvis han blir solgt. Vinduet stenger jo 1. februar, svarer VIF-sjefen.

– Tror du han kommer til å være her da?

– Jeg tror ikke det, men det vet man aldri. Det er helt umulig å vite, per dato er han her.

– Så nå forbereder du deg på at han skal være her?

– Ja, alle som er her nå blir tatt vare på som om de skal bli værende her, forklarer Fagermo.

Vålerengas sportssjef Joachim Jonsson (til venstre), og Dag-Eilev Fagermo tror begge at Osame Sahraoui ikke er VIF-spiller når eliteserien sparkes i gang. (Haakon Thon)

– Jeg er åpen for alt

Sahraoui sier selv også at han er forberedt på en tur til Marbella med VIF nå, og utelukker samtidig ikke helt at han blir værende enda lenger, selv om det virker lite sannsynlig.

– Status er at jeg er Vålerenga-spiller. Jeg er veldig glad for det. Jeg møter på trening her hver dag, og kommer til å spille her, og jobbe hardt for å vise at vi skal være på topp i år. Jeg er åpen for alt, og alt kan skje. Det er ikke noe jeg tenker på. Jeg tenker på å utvikle meg, og jobbe hardt. Jeg har sagt hele tiden at alt kommer til sin tid, og det sier jeg igjen, svarer han.

– Du sier at «alt kan skje», betyr det at du også kan ende opp med å skrive ny kontrakt med Vålerenga?

– Selvfølgelig. Jeg ser på alle alternativer nå, og er positiv. Jeg tenker meg nøye om nå, om jeg skal gå eller bli. Uansett hva det blir, så blir det hundre prosent. Som sagt, det er mye interesse, det har vært det siden dag én egentlig, men som sagt det kommer når det kommer. Det er ikke så mye jeg får gjort med det, forklarer 21-åringen, som tok seg en lengre prat med sportssjef Joachim Jonsson før han snakka med Dagsavisen.

Ønsker seg en viktig rolle i utlandet

Til tross for at han sier at VIF fremdeles er et alternativ, virker signalene å være ganske klare på at han kommer til å forlate hovedstaden. Men hva ønsker han så å få ut av et eventuelt klubbskifte?

– Jeg føler jeg er en avgjørende faktor her i Vålerenga, og jeg ønsker å ha den samme rollen uansett hvor jeg drar. Om jeg drar eller ikke, så vil jeg prøve å jobbe meg inn i laget hundre prosent fast, og sakte, men sikkert være en avgjørende spiller der, og ta det neste steget. Jeg føler jeg har kvaliteter til det. Jeg må bare være 110 prosent hele tida på treninger, og vise i kamper at jeg kan prestere, så kan det bli bra, forteller han.

– Er du komfortabel med situasjonen slik den er nå?

– Ja, ja. Jeg er glad uansett om jeg drar eller blir. Jeg er veldig glad for å være Vålerenga-spiller. Som lag har vi et mål om å være i toppen der. Jeg var på topp i min første sesong, og jeg vil tilbake dit igjen. Jeg ser fram mot sesongen uansett.

Vil satse på nye unggutter

Samtidig som ryktene svirrer rundt Sahraoui forteller Fagermo at det ikke er snakk om noen nye spillere inn til VIF i disse dager, til tross for at de nylig solgte Tobias Christensen.

– Nei, det er ikke noe på gang. Vi jobber jo hele tida med det, men det er ikke noe som kommer inn før vi reiser. Pengene fra Christensen-salget var budsjettert med, så det er ikke noe overskudd til å forsterke med de pengene. Skal vi hente noen spillere inn må vi enten selge mer, eller så må eieren bruke penger, er trenerens klare beskjed.

Han forteller videre at den viktigste investeringa VIF nå kan gjøre, er å satse på sine egne unge spillere. '

– Den viktigste forsterkninga vi kan gjøre er å løfte mange av unggutta våre. Vi har veldig mange spennende spillere. Nå har de tid til å trene mye, og godt. Da kan vi løfte Vålerenga i kraft av egne talenter. Det er bedre å forsterke sånn, enn å kjøpe spillere, avslutter Fagermo.

Omar Bully tok nylig turen fra Grorud til Vålerenga, og er kanskje en av unggutta Dag-Eilev Fagermo ønsker å satse på kommende sesong. (Haakon Thon)