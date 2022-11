Skeid mister assistent til landslagsjobb: – En barndomsdrøm

Norges Fotballforbund (NFF) presenterte tirsdag Per Inge Jacobsen, Bjørn Johansen og Igor Aase som nye trenere på aldersbestemte landslag. Skeid-assistent Igor Aase tar over G15-landslaget. Han har også tidligere jobbet med aldersbestemte landslag som assistenttrener for Pål Arne «Paco» Johansen på G18 og Jan Peder Jalland på G16-landslaget.

– Det er ingen tvil om at det har vært en barndomsdrøm for meg å bli landslagstrener. Jeg har hatt en fantastisk tid i Skeid, men jeg kunne ikke takke nei til dette. Jeg er gira på å komme i gang og klinke til, sier Aase, som overtar G15-landslaget på nyåret.

Skeid-trener Gard Holme hintet til at det ville bli endringer i støtteapparatet i forrige uke, men håper å kunne forsterke laget nå som Aase har forlatt klubben.

– Jeg har vært med 50-60 kamper som assistenttrener og sett hvordan ting fungerer. Jobbene jeg har hatt er i alderssegmentet 15-20 år i ulike roller, og jeg har en del referanser og oversikt over gode unge spillere. Det er også det mest spennende med jobben, å se utviklingen til spillerne og få en relasjon til dem. Jeg skal jobbe alt jeg kan for å bidra til at både spillerne på samling og organisasjonen blir litt bedre. Jeg er spent på en positiv måte, men ser på det som en kjempeutfordring, sier Aase til NFFs hjemmesider.

