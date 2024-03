Centrum-tap i nervepirrende kvartfinale: – Ble for stillestående

TRASOP ARENA (Dagsavisen): Hjemmebane i anførselstegn fordi lagene spilte i Oppsal Arena, en 20 minutters kjøretur fra Centrums opprinnelige hjemmebane i Vulkanhallen. Den er ikke godkjent for bruk i sluttspill, så derfor må Centrum spille alle kampene sine i sluttspillet på Oppsal.

I best-av-tre-serien er det nå en muligens avgjørende kamp to i Nadderudhallen søndag kveld. Vinner Bærum der, er de klare for semifinale. Seier for Centrum der, og en tredje og avgjørende kamp i Oppsal Arena finner sted neste uke.

Centrum åpnet godt og ledet på det meste med 14 poeng (32-18) ut i andre periode. Til pause ledet de med 11 poeng og et lite minutt inn i siste periode ledet de 48-42, men så gikk alt galt. Bærum vant de siste ni minuttene 25-8, og da blir det vanskelig å vinne NM-kvartfinaler.

– Vi ble for stillestående offensivt, og litt for treige i rotasjonene defensivt i 4. periode som førte til ledige skudd eller offensive returer for Bærum. Det ble en typisk slitekamp hvor ingen av lagene traff noe særlig bra på skuddene. Da er det kriging og vilje og det å ha færrest mulig «mentale kollapser» som gjelder, og der var Bærum bedre enn oss til tider, sier Anders Nymo, som var god med 10 poeng og 5 returer.

Tok seg sammen

Centrum kom best i gang og ledet både 2-0, 5-3 og 7-6 tidlig, men slet defensivt og ga fra seg ti trepoengere de første fem minuttene av kampen. Bærum traff på fire av disse tidlig og ledet 12-9 etter halvspilt 1. periode. Da tok en rasende Centrum-trener Inge Kristiansen timeout.

Det så ut til å hjelpe. Centrum scoret sju poeng på rad etter timeouten til 16-12. Bærum reduserte så til 14-16, men så handlet alt om en Centrum i en periode, de scoret ni strake poeng på rad og gikk opp til 23-14.

Hjemmelaget fortsatte å kjøre på utover i perioden. To Sivert Nordheim-trepoengere på rad sørget for 32-18 og en 14-poengsledelse, før Bærum knappet innpå med tre poeng inn mot pause. Etter 20 minutter sto det 36-25 til Centrum.

Den tredje perioden startet med mye nerver involvert hos begge lag, som var tydelig å se. Fire minutter ut i perioden, etter at Bærum hadde scoret fem og Centrum null (!) poeng (36-30 Centrum), tok Centrum en ny timeout.

Kollapset på slutten

Først på 36-34-ledelse scoret Centrum igjen, denne gang ved Anders Nymo, til 38-34. De avsluttet perioden brukbart og ledet 45-40 før de siste ti minuttene.

Ut av intet var lagene like langt da Fredrik Kleivdal senket to trepoengere på 30 sekunder i starten av 4. periode. Og da Sjur Dyb Berg kriget inn to poeng til 50-48 under kurven etter 33 minutter, ledet Bærum for første gang siden 12-9. Ledelsen varte bare i 20 sekunder, frem til Nymo senket enda en treer, til 51-50.

Det var også siste gang Centrum ledet i kampen. Bærum viste muskler på tampen av oppgjøret og traff de skuddene som Centrum bommet på. Dermed trakk Bærum det lengste strået med en 11 poengs seier.

Ammerud tapte stort for Fyllingen, me 55-91. De møtes også igjen søndag. Taper Ammerud der, har de røket ut av sluttspillet.

– Søndag må vi bare møte opp med riktig innstilling, holde fokuset oppe, og gi alt vi kan så tror jeg det blir en kamp tre, sier Centrums Anders Nymo.

