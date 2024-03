Vellykket avslutningshelg for Oslo-lagene i BLNO: – Stort for oss

Vi starter i Vulkanhallen med Centrum, som kunne sikre bronsemedalje i et rent oppgjør om 3. plassen da de møtte Frøya. Centrum startet sesongen svakt med tap for Tromsø, men reiste seg mange hakk etter det og har virkelig imponert denne sesongen.

Og de toppet 2023/24-sesongen med en knallsterk 79-76-seier over Frøya lørdag, som gjorde at de tok en etterlengtet bronsemedalje, i det som ble en neglebiter av et oppgjør.

Frøyas Marcus Larsson, som tidligere har spilt for Centrum, satte en trepoenger til 74-74 med litt over minuttet igjen å spille. Så tok landslagsspiller Johan Flaa ansvar og svarte med en treer i ansiktet på Larsson idet skuddklokken gikk ut. Den ledelsen klarte aldri Frøya å hente inn, som tapte 76-79.

Dolven var tilbake

Seieren gjør at Centrum får hjemmebanefordel mot enten Bærum eller Tromsø Storm i NM-kvartfinalen. Hvem motstanderen blir, blir klart først når Tromsø har spilt mot Fyllingen søndag. Første kvartfinale spilles i Oppsal Arena onsdag kl. 19.00. Centrum Tigers får ikke dispensasjon for å spille sluttspillkamper i Vulkanhallen.

Johannes Dolven var tilbake igjen for Centrum etter å ha sklidd på isen for noen uker siden. Han hadde 12 poeng og 5 returer på 23 minutter før han feilet ut. Petar Kutlesic leverte varene med 20 poeng, 13 returer, 3 assists og 3 steals, mens Johan Flaa ble toppscorer med 22 poeng og han som sto frem da Centrum trengte poengene som mest.

Ammerud snudde og vant

Før Ammeruds bortekamp mot Asker var premissene klare. Begge lag kjempet om 8. plassen, som gir sluttspill, og vinneren av oppgjøret lørdag kom til å bli nummer åtte, uansett utfall av alle andre kamper.

Det så bekmørkt ut for Ammerud sin del da de lå under 48-69 uti den andre omgangen, men på utrolig vis snudde laget kampen med en 4. periode de vant med 21 poeng, og til slutt kampen 89-83. Dermed er det Ammerud som skal spille sluttspill.

– Jeg sa til de andre i pausen at så lenge det er tid igjen, kan kampen vinnes. En masse crazy ting skjer i basketball, og vi har hatt runs på 15-0 og 20-0 før, så hvis vi fortsatte og kjempe og å tro kunne vi klare det. Det var det vi gjorde i dag, vi la oss aldri ned, sa Eric Gilchrese til Basketforbundet etter kampen.

– Alle steppet opp i rette øyeblikk, understreket Gilchrese, som hadde 13 poeng, 6 returer, 4 assists og 3 steals. Mustapha Dibba ble mestscorende med 24 poeng, mens Ilarion Bonhomme scoret 16 poeng og hadde 9 assists.

Knalltøff kvartfinale

Nå venter altså «premien» med å møte Fyllingen, de overlegne seriemesterne, i kvartfinalen. I de tre oppgjørene lagene imellom vant Fyllingen 119-104, 106-86 og 123-71.

– Vi vet det blir tøft, det har vist veldig mye bra denne sesongen og har fantastiske spillere. Men det er stort for oss å være i playoff med den starten vi hadde, og jeg har alltid som mål å komme til mesterskap og vinne, sier Gilchrese.

Oppsal endte helt sist med én seier og 29 tap. De vant første kamp på sensasjonelt vis mot Tromsø, men tapte så de 29 neste. De skal ut i kvalik med Nidaros Jets, Sverresborg og Ullern for å holde plassen, der de to beste lagene blir i BLNO neste sesong.

