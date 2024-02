Ready tre sekunder unna videre spill i bandy-NM : - Blytungt

GRESSBANEN (Dagsavisen): Ready klarte dermed ikke å følge opp fjorårssesongen, som endte med finaletap for nettopp Stabæk. Nå er det Ready som må se Stabæk og Drammen møtes i finalen 9. mars, etter at Ready tapte de tre første semifinalene mot Stabæk.

– Det er jævlig tungt, rett og slett. Vi gjør en god kamp og vi er utrolig nære, men så klarer vi det likevel ikke. Jeg har ikke ord, sier Martin Dregler til Dagsavisen etter kampen.

– Sett i ettertid er det kjedelig at vi kommer ordentlig opp på nivå først i den tredje kampen. Hadde vi vunnet denne, hadde det blitt jevnt i resten og. At vi taper på overtid gjør det jo enda verre. Det er mye som er tungt i denne kampen naturligvis, sier Dregler.

Les flere bandysaker her

Kjempestart av Ready

Ready kom ut i hundre og fikk corner allerede etter minuttet spilt, der forsøket gikk i tverrliggeren og ut. To minutter senere var det Stabæk som var nære ved en corner, da Petter Løyning skjøt i en hjelm og rett over mål.

Seks og et halvt minutt var spilt da Gustav Eriksson vartet opp med en vanvittig scoring. Stabæk hadde opprinnelig en stor sjanse på corner da Bjørn Buskqvist skjøt rett i muren på mål, og Eriksson fikk ball i egen 16-meter. Ti sekunder senere hadde Eriksson dratt av tre Stabæk-spillere og lagt ballen iskaldt mellom beina på Stabæk-keeper Marius Lerø.

20 minutter var spilt da Ready fikk en enorm sjanse til å øke til 2–0. Eriksson vippet gjennom til Adrian Johansson, som så ut til å være overrasket over at han kom alene med keeper, og bare ventet på at dommerne skulle blåse for høy kølle. Det gjorde de aldri, men Johansson fikk ikke med seg ballen, som trillet inn i hanskene på Lerø.

Les også: Nytt stortap for Ready gir kniven på strupen: – Vi er for tamme (+)

Sto godt imot defensivt

Og minuttet etter var sjansen – om mulig – enda større. Ole Robin Kåsa Kjellmann kom helt alene med keeper, men ble for uselvisk og sentret da han burde skutt selv. Den dårlige avgjørelsen av Kjellmann gjorde at Lerø reddet.

Men til slutt kom 2-0-scoringen, etter 24 minutter. Mathias Åstrøm dro av tre Stabæk-spillere før han slapp ut venstre til Isac Jerner. Han kom i høy fart og dro enkelt av Lerø og satte ballen i det åpne målet. Scoringen var svært fortjent.

Ready skal også ha kudos for den sterke defensiven den første halvtimen. Utenom at Nikolai Jensen satte ballen utenfor alene med keeper etter 25 minutter, holdt hjemmelaget tett defensivt og slapp til svært lite.

Les også: Ready-tap i første NM-semifinale: – Vi kommer ikke opp på nivå (+)

2–2 ut av ingenting

Men utover i omgangen glapp det litt mer opp for Ready. Et par farlige balltap på egen halvdel ble til slutt skjebnesvangert da Tobias Mofjell reduserte til 1–2 fra kloss hold sju minutter før pause.

Og da Andreas Sletta hamret inn en corner like etter, sto det plutselig 2–2. Det var også stillingen etter de første 45 minuttene.

2–2 sto det bare til det var spilt 49 minutter. Jerner fikk ball på 40 meter, dro av tre Stabæk-spillere og skjøt fra 20 meter. Ballen gikk opp i nettaket og til 3–2.

Les også: Røa uhyre nær å slå ut seriemesteren: - Selvfølgelig utrolig kjipt (+)

Hadde ledelsen, men …

Men den ledelsen varte bare i to minutter før Bjørn Buskqvist banket inn 3–3 på helvolley fra 18–19 meter. Gjestene trodde de hadde gjort 4–3 etter halvspilt 2. omgang, men scoringen ble annullert, uten at noen visste hvorfor.

Det takket og bukket Ready for, som gikk opp til 4–3 etter 72 minutter med to mann mer på isen. Martin Dregler slo en vakker gjennombruddspasning til Eriksson, som kom alene med Lerø. Spissen dro av målvakten og satte inn Readys fjerde.

Ready hadde seieren i sin hule hånd, men tre sekunder før full tid utlignet Nikolai Jensen til 4–4 på halvvolley fra 20 meter, på et skudd som Andersen-Gott burde holdt. 4–4 betød ekstraomganger og første mål vinner over to perioder a ti minutter hver.

Ready var uhyre nær da de kom tre mot to på tampen av den andre ekstraomgangen, men sjansen ble sløst bort og det endte med straffer. Der bommet Kåsa Kjellmann og Elias Lovstedt, og dermed ble det Stabæk-triumf.

Les også: Ready-damene til NM-finale igjen: – Veldig stolt av jentene (+)

---

Kampfakta

NM-sluttspillet menn onsdag, semifinaler 3. kamp (best av 5):

Drammen – Mjøndalen 7–3 (sammenlagt 3-0), Ready – Stabæk 4–4 e.f., straffer 2–4 (sammenlagt 0-3).

NM-finalen spilles 9. mars i Bærum idrettspark.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen