Røa uhyre nær å slå ut seriemesteren: - Selvfølgelig utrolig kjipt

Røa hadde nemlig Drammen ordentlig på gaffelen i den fjerde kvartfinalekampen onsdag på Bogstad, i best-av-fem serien. De ledet 5-3 et godt stykke ut i 2. omgang og skimtet en semifinaleplass i NM i det ikke så alt for fjerne, men så gikk alt galt.

De tapte kamp fire 6-7 etter forlegning, som tvang frem en femte og avgjørende kamp torsdag. Den ble spilt i tunge regnforhold på Marienlyst i Drammen, en kamp Drammen vant 4-1. Dermed er Røas sesong over.

– Det er selvfølgelig kjempekjipt å ryke ut. Vi føler vi har vært bedre over fem kamper, men vi møter seriens beste lag. Vi slipper inn noen enkle mål, og kommer ikke til mange nok store sjanser. Det som er veldig bra er at folk i Røa-land ser at det er noe kult på gang, og vi har hatt en trofast supportergjeng gjennom hele sesongen, sier kaptein Eskil Hiort.

– Det er klart det er kjedelig når man er så nære, men vi er alle veldig stolte av hva vi har fått til. Drammen er et bra lag og er klare favoritter til å ta NM-gull, men vi kjemper hardt og er stolte av egne prestasjoner, sier Sivert Willoch Haugen.

Hadde ikke tenningsnivået

Herman Godanger Nordby, som kanskje har vært Røas beste denne sesongen, sier at de merket de fire foregående kvartfinalene i beina.

– Det hjalp heller ikke med en ganske seig is på Marienlyst. Vi hadde ikke samme tenningsnivå som i de andre tidligere matchene, og røk dessverre på det. Drammen ville det mest. Når det er sagt, har vi spilt en veldig bra kvartfinaleserie hvor vi mildt sagt har imponert alle, og vist at vi er på nivå med seriemesterne hele veien. At vi ryker er selvfølgelig kjipt, men vi viser at vi har tatt steg, og at vi kommer sterkere tilbake kommende sesonger, sier han.

– Sånn med en gang var det ekstremt bittert å tape, men jeg følte det lå litt i lufta etter vi tapte forrige match på en corner som uheldigvis spratt inn i ekstraomgangene. Det er veldig kjipt å være så nære en liten sensasjon, men vi kommer nok til å tenke over denne kvartfinaleserien som et stolt øyeblikk når det har gått litt tid, legger lagkamerat Henrik Tuseth til.

Kan fortsatt vinne NM

Men til tross for en aldri så liten kollaps og exit i kvartfinalen, er Røa-spillerne fornøyde med sesongen sett under ett. Og sesongen er ikke over helt enda for Røa, for juniorlaget er med i NM-sluttspillet og er store favoritter der. I tillegg vant de juniorserien klart.

– Det ser vi frem til. Vi kommer tilbake neste år med ett år mer erfaring og samme ungdommelige sult etter seier, så får vi se om vi ikke blir å se i en semifinale da, sier Willoch Haugen.

Røa-gjengen er fornøyd med hvordan årets sesong gikk, men ergrer seg litt over manglende marginer.

– Sett under ett er det en sesong hvor vi spiller mange bra matcher, og viser at vi kan holde nivå med de beste, og tar også poeng i de viktige matchene mot de antatt dårligere lagene som er avgjørende for oss hvis vi skal holde oss og komme til et sluttspill som vi klarte. Vi hadde et mål før sesongen om å spille en jevn kvartfinale-serie mot et bra lag, og det målet gjennomførte vi, så totalt sett en bra sesong hvor vi viser at vi er å regne med, sier Nordby.

– Sett under ett har det vært en sesong der vi har prestert mye bedre enn forventet spillemessig, men gjort det dårlig poengmessig. Marginene har ikke vært så mye med oss, noe som er kjipt. De var med oss i starten av sluttspillserien, men typisk at de ikke bikker vår vei når det gjelder på hjemmebane. Det cornermålet som spretter inn i kamp fire føler jeg beskriver sesongen vår litt under ett. Mye stang ut her og der. Likevel, vi kan gå stolte ut av sesongen med en utrolig jevn kvartfinaleserie der vi er oppe og sloss med serievinneren. Det lover godt for neste sesong, forteller Tuseth.

Lover enda bedre neste sesong

Kaptein Hiort er født i 2003 og får ikke spilt NM-sluttspillet med juniorlaget, men sier laget sett under ett nådde målene de satte for sesongen.

– Vi kom komfortabelt til sluttspill og bet fra oss i kvartfinalene og kunne like gjerne gått til semifinale. Alle gutta har tatt store steg i år og det lover veldig bra for årene som kommer. Til neste sesong kommer det en enda mer treningsvillig gjeng, og vi kommer selvfølgelig til å fylle opp med spillere som kommer fra yngre avdelinger, og som er Røa-spillere inn og ut, sier han.

For Oslo-bandyen sin del betyr det at det kun er Ready igjen av herrelagene. De møter Stabæk i semifinalen, ble det bestemt fredag. Drammen møter Mjøndalen i den andre semifinalen.

Hos damene er Ready klare for finale.

