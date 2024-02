Ready-damene til NM-finale igjen: – Veldig stolt av jentene

Ready har i en årrekke herjet på damesiden i norsk bandy. Forrige uke ble nok et seriegull innkassert, det tredje på rad.

– Jeg vil si det har vært en veldig jevn serie, og at det har vært jevnere enn det det har vært de siste årene, som gjør det veldig gøy å spille. Alle lag har hevet seg fra sist sesong vil jeg si, og det er gøy å se at alle kan slå alle, noe som gjør det mer spennende. Det er veldig bra for norsk damebandy, sa toppscorer Ina Dahl.

– Det at vi kan gå ut av serien som seriemestere var ikke en selvfølge, men det er en ekstremt deilig følelse som vi kommer til å ta med oss inn i sluttspillet.

6-1 totalt i semifinalen

Og den ekstremt deilige følelsen tok de tydelig med seg inn i sluttspillet. Etter at grunnserien var over, gikk laget rett i NM-semifinale, der de møtte Drammen. Der ble det 3-1 i første kamp på Gressbanen lørdag, under perfekte forhold, og 3-0 i andre kamp på Marienlyst, i snøstorm.

– Favoritt eller ikke, semifinaler er noe annet å spille enn seriekamper. Vi visste før vi gikk inn i semifinaleserien at vi var favoritter og hvis vi kom opp på nivå skulle Drammen få jobbe hardt for å slå oss. Vi gjør en godkjent innsats i første kamp og stikker av med seieren 3-1, sier trener Felix Ljungberg.

– Den andre kampen dagen etter ble en helt annen kamp. Mye snø og dårlig is gjorde at det nesten bare ble lange baller. Her viser damene at de mestrer snøforhold bra og klarer å ro i havn en solid 3-0 seier. Jeg synes det er fortjente seiere, selv om jeg er imponert av hva Drammen har fått til med det unge laget de har! Ser lyst ut for Drammen i årene som kommer, sier treneren videre.

Ina Dahl mener det var to helt forskjellige kamper, som egentlig ikke kan sammenlignes.

– Vi kunne spille vårt eget spill i den første semifinalen, men det klaffet ikke helt som vi ønsket, og vi slet litt med pasningsspillet vårt, og Drammen ga oss en god kamp. Andre semifinale ble stikk motsatt av det vi foretrekker med elendig is, mye snø, mange langballer og krig. Men vi fulgte kampplan og alle kriget for hverandre. Jeg er veldig stolt over jentene, sier hun.

Møter lag de har slitt med

I finalen møter de NTNUI fra Trondheim. De var det eneste laget som slo Ready i grunnserien da de vant 2-1 på selveste nyttårsaften. I returoppgjøret vant Ready 5-4, da de også sikret seg seriegullet.

– I finalen er det én kamp som avgjør alt. Her er det bare å nyte og glede seg! Sannsynligvis blir det en jevn kamp der fokus og tilfeldigheter vil bli avgjørende, sier Ljungberg.

– Jeg tror vi må omstille oss på en annen måte enn det vi har gjort til nå. Vi må trene hardt, og sette oss litt inn i hvordan de spiller og hvordan vi ønsker å spille. Det er et bra lag vi møter og de leser oss bra, så vi må sette oss ned og legge en god kampplan. Det viktigste er at vi har troen på at vi kan vinne og troen på oss selv, avslutter Dahl.

Finalen spilles fredag 8. mars klokken 19.00 på Bærum Idrettspark.

