Nytt stortap for Ready gir kniven på strupen: – Vi er for tamme

STABEKKBANEN (Dagsavisen): Readys defensiv har virkelig vært imponerende etter at de siste års trener Lars Christian Sveen kom inn og tok over laget ved juletider. Men mandag var det lite som minnet om akkurat det da Stabæk og Ready møttes til den andre NM-semifinalen.

Ready slapp inn hele sju mål. Så mange hadde de ikke sluppet inn siden starten av desember, da de røk 1-7 for Sarpsborg. Det var 16 (!) kamper siden. Mye av grunnen var at de ga fra seg tre straffer, som er sjelden kost i bandy. 1-7 ble det også på Stabekkbanen mandag.

– Det er ikke så veldig mye å si om kampen egentlig. Vi er rett og slett for tamme. Hvis man scorer ett mål så vinner man ikke bandykamper. Så enkelt er det, er den knallharde dommen fra Felix Ljungberg.

Tidlige scoringer

Oslo-laget skapte faktisk mer mandag en de gjorde lørdag, men det hjalp ikke da de slapp inn sju mål. I tillegg så det ikke særlig lovende ut da Eliteseriens toppscorer Gustav Eriksson måtte gå av isen med en knesmell ti minutter før full tid.

– Det går greit. Det var ikke en pen beintakling. Det er det ytre leddbåndet som har fått seg en smell og en strekk. Det blir en tur til fysioen tirsdag, så får vi se om jeg får spilt onsdag, sier Eriksson til Dagsavisen kort tid etter kamp

Bare to og et halvt minutt tok det før Stabæk tok ledelsen. Markus Fremstad gikk rundt på kant og slo inn og fant Tobias Mofjell i boks. Han skjøt og ballen var på vei utenfor, men traff skøyta til Axel Wara og gikk i mål til 1-0.

13 minutter sto på kampuret da lagene var like langt. Martin Dregler slo en enorm gjennombruddspasning til Gustav Eriksson, som – alene med keeper - vippet ballen opp i nettaket til 1-1.

Straffebonanza

Omgangen var halvspilt da Stabæk fikk straffe. Andreas Sletta ble spilt alene gjennom og fikk både ett, to og tre slag på kølla da han kom alene med keeper. Det ble straffe, men forsøket gikk rett i klypene på Christoffer Andersen-Gott.

Men til slutt kom scoringen for Stabæk, etter 29 minutter. Etter en corner sto Bjørn Buskqvist på førsteskytt og skjøt. Ballen gikk mellom beina på Andersen-Gott og i mål til 2-1.

Fem minutter senere fikk Stabæk ny straffe. Markus Fremstad ble lagt i bakken av Oskar Bremler, og det var lite å si på den avgjørelsen fra dommer Fredrik Bjørseth. Nikolai Jensen fikk ansvaret fra elleve meter og banket ballen i krysset. 3-1! Det var også stillingen til pause.

4-1 satte tidlig i 2. omgang for Stabæk, før 64 minutter var spilt da Stabæk fikk sin tredje straffe. På en Ready corner-skjøt Felix Ljungberg i stolpen og ut, og Marius Lerø kastet tidlig til kaptein Jesper Tho. Han kom seg inn i boks og ble meid ned av to Ready-spillere og fikk straffe. Jensen var igjen sikkerheten selv fra elleve meter og banket ballen opp i krysset til 5-1.

Må vinne tre strake

Vondt ble til verre da klokken nærmest seg 70 minutter. Markus Fremstad la på utsøkt vis igjen til Jensen med ballen mellom beina, og Stabæks nummer 9 banket ballen igjen opp i krysset på nydelig vis til hele 6-1.

Og på overtid kom den siste scoringen, og også den kom til Stabæk da Andreas Sletta fant et smutthull på corner og skjøt den midt i mål. Dermed endte det 7-1.

Dermed må Ready vinne de resterende kampene i best av fem-serien, mens det holder for Stabæk å vinne en av de tre neste kampene.

Første mulighet for å slå tilbake for Ready, eller for Stabæk til å avgjøre, er kommende onsdag på Readys hjemmebane Gressbanen.

