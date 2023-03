Grüner vant årets viktigste kamp: - Vår beste prestasjon i år

GRÜNERHALLEN (Dagsavisen): Comet og Lørenskog fra 1. divisjon, og Ringerike og Grüner fra Eliteserien utgjør årets lag i kvalifiseringen til neste års Fjordkraftliga. Før kveldens kamp sto alle lagene med én seier og ett tap. Etter kveldens seier er altså kvalifiseringen halvveis og Grüner sitter godt i førersetet. Gjør de jobben i de to neste kampene, som også er hjemme i Grünerhallen, vil jobben være gjort.

Fra årsverste til årsbeste

– Vi leverte en dårlig førstekamp i Halden (tap mot Comet) før vi spiller årsverste mot Lørenskog. At vi nå trekker opp vår beste prestasjon i år i denne viktige kampen er jeg derfor meget fornøyd med. Nå må vi gjenskape dette i de neste kampene, sier Grüner-trener Morten Elverud til Dagsavisen.

Seieren i kveld var altså like viktig som den var fortjent. Men den satt langt inne. Ringerike tok ledelsen før Grüner snudde. Det sto uavgjort fram til siste periode til tross for en stor Grüner-dominans i midtperioden. To raske scoringer i kampens siste periode, signert Niclas Jessesen og Leo Halmrast, tok knekken på gjestene.

– Jeg har vært spent på om vi ville klare å overføre en god treningsuke til match i dag. Det klarte vi. Og det som gleder meg mest er at vi er best gjennom 60 minutter. Det har vi jobbet mye med. Tidligere har vi vært gode i maks 40 minutter. I dag var det en gjennomgående god prestasjon. Grunnarbeidet er solid og vi følger kampplanen. Vi har jevnt med skudd og jobber hardest hele kampen, sier en stolt Elverud.

Halmrast tilbake fra Sverige

En av de som sto for mange av skuddene var Leo Halmrast. Han er tilbake fra et opphold i Sverige, og scoret to i kveld. Med sju målpoeng på tre kamper i kvaliken har Grüner X-faktoren som trengs. I kveld scoret han Grüner første og fjerde. Det er én grunn til at han kom tilbake.

– Det er for å holde Grüner oppe i Eliteserien, sier han til Dagsavisen.

Halmrast ble kåret til Grüners beste i kveld, men tar ikke av til tross for en god prestasjon.

– Vi må holde hodet kaldt og gjøre det samme i neste kamp. Vi er gode i dag og skikkelig påkobla, sier han om prestasjonen.

Morten Elverud er glad for å ha han tilbake i klubben.

– Da vi så at han var tilgjengelig var ikke det noe å bruke unødvendig energi på, for å si det sånn, sier treneren.

Niclas Jessesen, til venstre, klinket pucken rett i krysset. (Håvard Sollie)

Tut og kjør

Ringerike stilte mannsterke både på isen og tribunen. De mange tilreisende fra Hønefoss viste at denne kampen betydde mye også for dem. De fikk tidlig noe å juble for, Kenneth Gulbrandsen ga gjestene ledelsen på omtrent det første skuddet i kampen. Gjestene fikk et overtallsspill like etter, men tok ikke sjansen til å få denne kampen i deres spor helt fra starten av.

I stedet kom utligningen relativt tidlig og ikke overraskende var det Leo Halmrast som fikset det. Han er og blir en viktig spiller i denne kvalifiseringen. Han har markert seg med fire målpoeng allerede fra de to første kampene.

Videre utviklet dette seg til ordentlig tut og kjør-hockey. Det svingte voldsomt utover i perioden og Grüner vokste seg sterkere. De fikk sjansen fire mot tre og kom til enorme muligheter, men fant ikke veien. Ringerike hadde også sine sjanser, likevel gikk lagene til første pause like langt.

Grüner-dominans

Det ble krangling etter sluttsignalet fra første periode, bortelagets Vegard Faret lot seg pelle på nesen og fikk en to+to straff for det. Grüner startet derfor i overtall, utnyttet ikke det, men det ble mye spill i offensiv sone, noe som det ble mye av i midtperioden.

Det kom 13 skudd mot mål, bare fem andre veien. Det gjenspeiler et kampbilde der Grüner dominerte og hadde mye puck. Angrepsspillet ble likevel for omstendelig og avventende. Det meste skulle helst avsluttes hos Leo Halmrasts farlige kølle. Det ble farlig de gangene han kom på skuddhold, dessverre var det litt for sjelden.

Grüner stanget lenge og da momentumet så ut til å avta lyktes det endelig. Også på denne scoringen var Halmrast involvert. Han hadde andreassisten, Kevin Berg skjøt for styring og Tobias Skuterud fikk den nødvendige touchen foran mål.

En viktig scoring som så ut til å gi ledelse til siste periode. Men Joachim Sommer Nielsen gikk på en utvisning og tidligere Grüner-spiller Marius Carho Hansen utlignet for Ringerike tidlig i powerplayet. Forholdene lå til rette for en svært spennende sisteperiode.

Rett i krysset

Twisten i siste periode kom allerede etter 13 sekunder. Ved blålinja brøt en offensiv Niclas Jessesen gjestene på vei fremover. Han avanserte et par meter og fyrte av, rett i krysset!

– Det er ikke feil, det, sier Leo Halmrast om den scoringen.

Stanginga i midtperioden var et samtaletema i garderoben.

– I siste pause pratet vi om skytinga. Vi trenger ikke å dra av enda en mann før vi skyter. Og så går han bare rett på og klinker til, sier Elverud.

En bedre åpning på de siste 20 minuttene kan man ikke drømme om. Målet virket som en hard knyttneve i Ringerikes moral, gjestene slet stort med det meste i minuttene som fulgte. Grüner var derimot på offensiven og aggressive i forecheckingen. Et nytt høyt brudd førte til en sjanse som falt til rett spiller. Leo Halmrast ordnet tomålsledelse fem minutter ut i siste periode.

– Det er godt å bidra i disse kampene, det er jo det jeg drømte om, sier målscoreren.

Et godt oppmøte i Grünerhallen med god support, særlig fra E-feltet, var utvilsomt en energiboost for gutta i lilla. De så rett og slett ut til å ønske denne seieren mest.

Naturligvis ble det litt trykk fra Ringerike mot slutten, men Grüner sto godt imot og rodde en meget viktig seier i land. Det ble også tid til en femte scoring da Ringerike tok ut keeper i sluttminuttet.

– Vi setter stor pris på oppmøte i hallen i dag, sier Morten Elverud.

Hjemmebanefordel

Seieren setter Grüner i en meget god posisjon idet kvalikspillet er halvveis. Kampoppsettet favoriserer også Grüner.

De to neste kampene er også hjemme, først mot Comet på lørdag, deretter Lørenskog neste torsdag. Det handler om å vinne disse hjemmekampene, da kan jobben være gjort før siste runde, borte mot Ringerike.

– Denne kampen er forgjeves hvis vi er dårlige på lørdag. Vi skal jobbe hardt og sørge for at vi vinner den og, avslutter Leo Halmrast.

FAKTA

Kvalifisering til eliteserien menn torsdag, 3. runde:

Grüner – Ringerike 5-2 (1-1, 1-1, 2-0),

Lørenskog – Comet Halden 5-6 e.f. (3-2, 2-2, 0-1, 0-1).

Stillingen: 1) Grüner 6 (14-8), 2) Comet Halden 4 (10-12), 3) Ringerike 4 (8-10), 4) Lørenskog 4 (12-14).

Neste kamper, lørdag: Lørenskog – Ringerike, Grüner – Comet Halden.

De to beste etter avsluttet kvalifisering spiller i eliteserien neste sesong.