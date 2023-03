Zuccas Wild tok ny poengrekord i målfest

Det ble hett da Ryan Hartman sørget for 5-4 etter pasning fra Zuccarello. Hartman så ut til å skli forbi Jordan Binnington etter scoringen, men kom borti sisteskansen. Binnington fyrte løs mot Wilds spillere og fikk inn en fulltreffer.

Wilds Marc-André Fleury fikk med seg situasjonen fra den andre enden og ville være med i slåsskampen. Han kastet hanskene, men de to keeperne ble stoppet av dommerne.

Binnington fikk matchstraff da kaoset hadde lagt seg.

– For å være ærlig håpet jeg også på en fight mellom keeperne der. Hvem gjorde ikke det? Den andre perioden hadde omtrent alt, sa tidligere keeperstjerne Henrik Lundqvist i TNTs TV-studio, gjengitt av Expressen.

Kampen fullførte en sju dager lang bortetur og den 14. strake kampen med poeng. Det er rekord for Wild som er det heteste laget i NHL om dagen. Den tidligere bestenoteringen med 13 kamper ble satt i desember 2016.

Målrikt

St. Louis Blues begynte kampen best og ledet 3-1 etter første periode etter scoringer av Pavel Butsjnevitsj, som åpnet ballet, og to av Jakub Vrana. Minnesota Wilds ene mål kom fra Joel Eriksson Ek.

I andre periode kom det hele seks scoringer. Wilds John Klingberg reduserte etter 4.54, før Oskar Sundqvist utlignet 6.05 ut i perioden.

Deretter sørget Mason Shaw bare 50 sekunder senere for at Wild gikk opp i ledelsen. Buchnevich var frampå for Blues igjen og utlignet, men ett minutt senere tok Wild igjen ledelsen da Hartman scoret etter pasning fra Zuccarello.

Alex Golikoski økte ledelsen til 6-4 med den sjette scoringen i midtperioden.

Like bak

I siste periode scoret Wild to ved Ryan Reaves og Hartman, før Blues fikk inn sitt siste mål – nok en gang signert Buchnevich.

Mats Zuccarello fikk 18 minutter og 45 sekunder på isen. Neste kamp for Wild er hjemme i St. Paul lørdag.

Seieren gjør at Wild kun har ett poeng opp til Dallas Stars som leder Central Division med 87 poeng.