Slik er Kollen-programmet

Årets skifestival strekker seg over fire dager, den starter med kombinert hopprenn torsdag kveld og avsluttes med hopprenn for kvinner og menn søndag.

Det er første gang kvinnelige kombinertløpere deltar i Holmenkollen.

15 år gamle Ingrid Låte er tatt ut i den norske troppen sammen med blant andre verdens beste i grenen, VM-dronningen Gyda Westvold Hansen. Låte har tidligere kun deltatt i kontinentalcupen.

På herresiden får Haslum-løper Marius Solvik verdenscupdebuten.

Weng er tilbake

Men årets nye innslag på programmet er altså kvinnenes 50km på søndag, der blant andre Heidi Weng skal vise seg fram etter at hun måtte stå over VM i Planica.

En del løpere står over langdistansene fordi det er sprint i Drammen allerede tirsdag. Svenskene Linn Svahn og Calle Halvfarsson prioriterer sprinten. Men Frida Karlsson og tremilsmester i VM, Ebba Andersson er klare for start.

På norsk side er kanskje Astrid Øyre Slind den største favoritten en uke etter at hun ble nummer fem i det ni mil lange Vasaloppet.

På lørdagens femmil for gutta er det forventet et helnorsk oppgjør der Lyn-duoen Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund vil vise at de ville hatt noe å bidra med på femmila i VM. Sveriges bronsevinner William Poromaa blir ventelig sterkeste utenlandske utfordrer.

For hopperne er Holmenkollen innledningen på Raw Air som fortsetter i Lillehammer og Vikersund etter Kollen. I Vikersund skal jentene første gang slippe til i skiflyging.

---

FAKTA

TORSDAG:

18.15: Kombinert kvinner hopp, Midtstubakken.

FREDAG

13.00: Kombinert menn hopp, provisorisk runde, Midtstubakken.

17.00: Hopp menn Raw Air, kvalifisering.

20.00: Hopp kvinner Raw Air, kvalifisering.

LØRDAG

09.30: Kombinert menn hopp i Midtstubakken.

10.30: Langrenn 50 km menn fri teknikk fellesstart.

13.30: Kombinert kvinner langrenn 5 km.

14.00: Kombinert menn langrenn 10 km.

14.40: Hopp menn Raw Air, Holmenkollbakken

18.00: Hopp kvinner Raw Air, Holmenkollbakken.

SØNDAG

09.00: Kombinert menn hopp, Holmenkollbakken.

10.15: Langrenn 50 km kvinner fri teknikk fellesstart.

11.20: Hopp menn Raw Air, kvalifisering, Holmenkollbakken.

13.00: Hopp kvinner Raw Air, kvalifisering. Holmenkollbakken.

13.45: Kombinert menn langrenn 10 km.

14.45: Hopp kvinner Raw Air, Holmenkollbakken.

16.30: Hopp menn Raw Air, Holmenkollbakken.