Fotballstjerner sier nei til nytt «vinter-VM»

Det fremgår av en undersøkelse Den internasjonale spillerforeningen Fifpro har gjennomført i kjølvannet av mesterskapet i golfstaten. Resultatene ble lagt fram torsdag.

Ifølge Fifpro bekrefter undersøkelsen frykten foreningen har hatt rundt blant annet skadefrekvens som følge av det tette kampprogrammet VM-turneringen skapte på tampen av fjoråret.

Qatar-VM ble for første gang lagt midt i det som er den ordinære klubbsesongen for de fleste av Europas store ligaer. Som følge av dette ble det spilt seriekamper svært tett opp mot sluttspillet, og klubbaktiviteten ble i tillegg gjenopptatt kort tid etter at finalen i Doha var gjennomført.

På spørsmål om når spillerne ønsker av framtidige fotball-VM skal spilles, viser Fifpro-undersøkelsen at 64 prosent ønsker en retur til sommerstid. Kun 11 prosent vil fortsette med mesterskap i november og desember.

Alarmklokkene bør ringe

De spillerne som besvarte undersøkelsen, og som også tidligere har spilt VM, var ingen tilhenger av vinterløsningen. Én av fire skal ikke ha hatt noen preferanse i spørsmålet.

Fifpro-generalsekretær Jonas Baer-Hoffmann mener det tette kampprogrammet som plasseringen av Qatar-VM skapte, bør få alarmklokkene til å ringe hos fotballtoppene. Han peker spesielt på at Manchester United-profilen Raphaël Varane i etterkant varslet at han gir seg på landslaget. Franskmannen oppga altfor mange kamper som årsak.

– Varanes avgjørelse burde virkelig, virkelig gjøre turneringsarrangørene nervøse, fordi det til syvende og sist er spillerne som er på banen og utgjør spillet. De former produktet som selges av alle … og det er spillerne som fansen kommer for å se, sier Baer-Hoffmann.

– Og hvis de tar karrierevalg av så drastisk karakter, basert på deres fysiske og mentale helse, forårsaket av presset som ligger på dem, er det akkurat det vi har advart om tidligere, legger han til.

Uakseptabelt

Varane hadde bare åtte dagers pause mellom VM-finalen og den første klubbkampen med United.

Baer-Hoffman sier at en gjentakelse av 2022-VM er uakseptabelt.

– Hvis du ønsker å forfølge tanken om et vinter-VM igjen, må de (ligaene) endre timeplanen fullstendig og sørge for passende trening og restitusjonstid før og etter turneringen, sier han.

– Det er usannsynlig at de vil gå med på det, legger Fifpro-toppen til.

Premier League-spillerne spilt flest VM-minutter, mens Manchester City registrerte flest minutter av alle lag. Barcelona hadde flest spillere (17) i turneringen i Qatar.