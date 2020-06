Nyvalgt leder i Oslo Frp, Geir Ugland-Jacobsen, sa i helgen til Finansavisen at han er usikker på om Jensen bør toppe listen.

Det faller ikke i god jord hos partilederen, som forventer at Oslo-laget innordner seg. Overfor NRK viser hun til at det er lang tradisjon for at den landsmøtevalgte ledelsen topper valglisten i lokallaget.

– Dette er en liten gruppering i Oslo som velger å prøve å overse alle de vedtak og strategier som resten av partiet har valgt. Det er jo selvfølgelig ikke akseptabelt, sier Jensen til kanalen.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Les også: NHO-topp: Offentlig ansattes viktigste bidrag til dugnaden, er å bli færre

Retning

Ugland-Jacobsen tok også til orde for at partiet bør bevege seg i en mer nasjonalliberalistisk retning og bli et patriotisk fyrtårn. Jensen er ikke enig og mener Frp skal være et liberalistisk folkeparti.

– Det er sånn at når Fremskrittspartiets landsmøte vedtar politikk, strategi og partiledelse, så er det noe man forventer at hele partiet slutter opp om og legger til grunn, sier Jensen. (NTB)

Les også: Statsministeren reagerer etter festhelg