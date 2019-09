Akkurat når vi trodde valget var ferdig, kommer det fram at Miljøpartiet De Grønne flørter med Venstre.

Miljøpartiet, som av høyresida til stadighet blir beskyldt for å være milevis ute på venstre fløy, ser ut til å trekkes mot de borgerlige fagforeningsskeptikerne Venstre, som for tida sitter i regjering med Frp.

Men man skal vel ikke holde mot folk hvem de vil være buk-svoger med.

Da det i helga ble kjent at de to partiene snakker sammen om et eller annet slags samarbeid i Oslo, utløste det et umiddelbart trekantdrama.

Sosiale medier eksploderte i flørting, sladder, baksnakking og hvisking mellom de tre partienes politikere, venner og fans.

Det er nesten fristende å sende dem på «Ex on the Beach» med en gang. Men, det er jo strengt tatt ikke bare fjortisdrama. Det er jo politikk også.

Så, hvem er likest? MDG og Rødt, eller Venstre og MDG?

Man veit jo aldri. For et opposisjonsparti vil jo gjerne være i opposisjon. Så noen ganger tar man kanskje litt mer møllers tran enn man egentlig hadde trengt.

LO advarer: – MDG bør tenke seg nøye om

Likevel. Noe må det da gå an å finne, hvis man for eksempel nileser de to Oslo-partienes programmer for de neste fire.

Venstre er mot eiendomsskatt. MDG er for. Venstre er for Manglerud-forbindelsen, et gigantisk motorveiprosjekt som skal knytte E18 til E6 mellom Manglerud og Alnabru. MDG er mot å bygge motorvei.

MDG vil ha sentrumstunnel på T-banen. Venstre vil bruke et år på å utrede en annen trase, men for enkelhets skyld ikke den samme som Høyre vil ha.

MDG er for fortetting, høyhus og mest mulig folk rundt T-banestasjoner. Venstre er rasende på byrådets politikk og vil bevare villastrøk på Smedstad og Grefsen og sånt.

Rødt har jo vært enige med byrådet i mye disse fire siste åra, men det har vært noen saker som har gjort vondt i forholdet mellom de grønne og de rødeste:

Det første er bompenger. Rødt er mot bompenger. Riktignok er det lite som tyder på at de mener det så veldig. Rødt lever godt med bompenger, de bare er eeeegentlig mot. Men i den offentlige debatten har de to partiene krangla.

I tillegg slang Rødt ut et skremmeskudd mot byråd Lan Marie Berg, et varsel om mistillit under søplestriden i 2017.

Men det viktigste var kanskje i våres. Da fikk Rødt gjennom to endringer i revidert budsjett. To kutt i byrådets miljøsatsinger. Det ene var i et prosjekt om miljøvennlige jobbreiser, som skulle være sammen med fagbevegelsen, og det andre var i budsjettet til miljøhovedstadsåret.

Rødt fikk kuttet til sammen 45 millioner. 25 i miljøhovedstadsåret, 20 i klimavennlige jobbreiser. Dette har ikke MDG-folka tilgitt Rødt ennå.

Det artige er sjølsagt at Venstre OGSÅ stemte for begge disse kuttene.