Fredag ettermiddag gikk Høyre ut med et forslag om å utrede en ny T-banetunnel i bue rundt Oslo, fremfor å gå for planen som nå foreligger med en tunnel gjennom Oslo sentrum. Høyres siste utspill i forbindelse med den enorme milliardutbyggingen får byrådslederen i Oslo til å se rødt.

– Dette er et desperat forsøk fra Høyre på å avlede oppmerksomheten fra at de selv i mange år nedprioriterte planlegging av ny T-banetunnel gjennom sentrum. Da vi kom inn i byråd satte vi alle kluter til med planlegging, og kort tid etter at vi fikk oversendt de faglige utredningene i fjor sommer, la vi saken frem for bystyret, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Han mener dette vil reversere T-baneplaner som Oslos innbyggere har ventet på i over ti år.

– De stoler mer på seg selv enn rådene fra fagfolk, og svikter alle som bor i Groruddalen, Mortensrud, Lambertseter og Østerås. En ny sentrumstunnel vil øke kapasiteten til hele t-banenettet. Gjør vi slik Høyre vil, blir hverdagen vanskeligere for dem som bor utenfor sentrum, sier han.

– Alvorlig

– Det er alvorlig at Høyre nå fremmer et forslag som fagfolkene fraråder. Flyttes tunnelen ut av sentrum er det flere linjer som ikke vil få noen økt effekt av tunnelen. Det er alvorlig for kapasiteten til det viktigste samferdselsprosjektet i hovedstaden, som vi allerede har ventet på i ti år. Utredning av ny T-banetunnel gjennom sentrum ble satt i gang etter vedtak i bystyret så langt tilbake som i 2010, sier byrådslederen.

Han har ingen tro på at utredningen bare vil ta ett år ekstra, slik Høyre hevder.

– Forrige utredningen tok 9 år. Hva får Høyre til å tro at en ny runddans med utredninger skal være ferdig på kun ett år. Høyre forleder folk med denne påstanden, sier Johansen.

Byrådslederen peker på at Høyre tidligere har sagt til Dagsavisen at de mener trikk fra Majorstua til carl Berner er for dyrt.

– Nå vil de derimot legge t-banetunnelen på den samme strekningen. En T-banetunnel er en betydelig større investering enn en ny trikkelinje. En kan virkelig stille spørsmål om Høyre i det hele tatt vurderer kostnader før de kaster om på gigantinvesteringer, sier han.

– En avgjørende brikke

– En ny T-banetunnel gjennom sentrum er en avgjørende brikke for å styrke kollektivtilbudet i Oslo kraftig frem mot 2030, slik at mange flere kan reise raskt og miljøvennlig. T-banen i Oslo står for nesten dobbelt så mange reiser i løpet av et år som NSB i hele Norge. De reisende ønsker seg flere avganger, men dagens tunnel er helt full. Derfor trenger vi en ny T-banetunnel via Oslo sentrum, siden det er dit de fleste som reiser med T-banen skal, sier Johansen.

Han understreker at man i Oslo nå gjennomfører den største kollektivutbyggingen siden T-banen ble bygget etter andre verdenskrig.

– Det er i dag ikke plass til flere avganger på T-banen, rett og slett for at tunnelen gjennom sentrum ikke har plass til flere tog. For at innbyggerne i Oslo og Akershus skal få et enda bedre T-banetilbud, er det derfor avgjørende å få på plass en ny T-banetunnel gjennom sentrum, konstaterer han.

