Israelske medier: Netanyahu sier Israel godkjenner amerikansk våpenhvileforslag

Netanyahu skal ifølge Haaretz ha fortalt om avgjørelsen i et møte med gislenes familier torsdag. Han diskuterer torsdag kveld avtalen med israelske forsvarstopper.

Trumps spesialutsending Steve Witkoff sa tidligere at han ser optimistisk på mulighetene for en våpenhvile på Gazastripen, og Hamas opplyste at de vurderer tilbudet.

– Lederskapet i Hamas har mottatt Witkoffs nye forslag fra meklerne og vurderer det nå på ansvarlig vis, på en måte som tjener vårt folks interesser, gir nødhjelp og får på plass en permanent våpenhvile på Gazastripen, sier gruppa i en uttalelse.

Hamas skal i starten av uka ha gått med på et amerikansk forslag om våpenhvile, men Israel avviste dette. Witkoff sa også at forslaget ikke stammet fra ham.

Ifølge Haaretz innebærer det nye forslaget at 28 gisler, 10 levende og 18 døde, blir returnert i bytte mot en 60 dager lang våpenhvile. Avisa får opplyst av en israelsk tjenesteperson at forslag ikke fremmer krav om at Israel gjør slutt på krigen eller trekker seg ut fra Gaza, men at ordlyden er slik at Hamas kan tolke avtalen som noe som potensielt kan føre til en langvarig våpenhvile.

Netanyahus kontor avviser at våpenhvileforslaget setter rammene for hvordan nødhjelpen skal distribueres i Gaza.

