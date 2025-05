USAs føderale handelsrett blokkerer Trump-toll – ankes

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

På det Trump omtalte som en «frigjøringsdag» for USA 2. april varslet presidenten nye og omfattende tollsatser på import fra nesten alle land i verden, i stor grad begrunnet med at landene eksporterte mer til USA enn de importerte.

Dette sier handelsretten, som har sete på Manhattan, at han ikke har fullmakt til. Domstolen på peker at grunnloven gir Kongressen enerett til å regulere handelen med andre land, og at dette ikke kan overstyres av presidentens fullmakter til å beskytte økonomien i krisetid.

Tar ikke stilling til om det er klokt

– Retten tar ikke stilling til hvor klokt eller effektivt det er at presidentens bruker toll som påvirkningsfaktor. Dette er ikke ulovlig fordi det er uklokt eller ineffektivt, men fordi loven ikke tillater det, hetter det i en kjennelse fra et panel bestående av tre dommere.

Trump-administrasjonen var raskt ute med å varsle at de anker onsdagens kjennelse.

– Det er ikke opp til dommere som ikke er blitt valgt av noen, å avgjøre hvordan en nasjonal krise skal håndteres, sier Det hvite hus etter kjennelsen.

Omfatter de fleste tiltak

Kjennelsen omfatter de fleste av tolltiltakene Trump varslet i april, men ikke toll knyttet til biler og bildeler, ettersom disse er hjemlet i en annen lov.

Rettens beslutning er knyttet til to søksmål i etterkant av Trumps masseinnførsel av nye tollsatser. Ett av søksmålene er det fem mindre importbedrifter som står bak, mens det andre er fremmet av 13 amerikanske delstater. Det er minst fem andre rettsprosesser mot tollinnførselen.

– Denne kjennelsen bekrefter at lovene våre fortsatt betyr noe, og at handelsbeslutninger ikke kan tas basert på presidentens innfall, sier regjeringsadvokaten i Oregon.