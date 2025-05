Zarina Saidova ble tvunget til å forlate sitt norske hjem og bo i et fremmed land. Nå vil hun kjempe for at andre skal slippe å oppleve det samme.

30. april 2024 satte Zarina Saidova seg på et fly sammen med sin mor. Samme dag ble en sak fremmet av SV og Venstre nedstemt på Stortinget. Et positivt vedtak ville ha ført til en rekke endringer i hvordan norske myndigheter håndterer tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap. Men et politisk flertall sa nei.

Og samtidig nei til at Saidova og moren kunne bli værende i Norge.

Moren ble straffet for å ha løyet om hvem de var da de søkte om asyl i Norge i 2005. Zarina ble straffet for ikke å ha tystet på moren sin. Løgnen kostet dem begge dyrt. Særlig moren. Etter nesten 19 år i Norge, ble hun utvist for alltid.

Datteren ble utvist i to år.

Hun håper å returnere allerede nå til høsten. Hun fant nemlig en snarvei hjem.

– Jeg er skuffa over hvordan norske myndigheter behandlet oss på, men jeg har tro på at det til slutt vil komme en endring som gjør at andre skal slippe å oppleve dette, sier Saidova til Dagsavisen.

Straffet for å ha lagt kortene på bordet

Dagsavisen skrev om Saidova for ett år siden, da utvisningen ble kjent.

Her er en kort oppsummering av saken:

Zarina Saidova var 13 år gammel da hun kom til Norge sammen med moren og søkte om asyl i september 2005. Moren ba datteren si i asylintervjuet at de kom fra Tsjetsjenia, slik at de kunne øke sjansen for å få oppholdstillatelse. Søknaden ble innvilget og de to fikk lov til å bo i Norge.

Saidova vokste opp i Leirfjord på Helgeland, hvor moren jobbet som helsefagarbeider. På videregående skole møtte Saidova sin mangeårige kjæreste, Joakim Willy Husmo, som hun senere flyttet sammen med til Trondheim. Der utdannet hun seg som illustratør og startet opp et tegneserieforlag. Senere tok hun master i design på Kunsthøyskolen i Oslo.

Oslo var hennes siste hjemsted før moren og Saidova en dag ikke lenger kunne holde på løgnen. De møtte opp på Grønland politistasjon og fortalte at de oppga falske opplysninger i asylsøknaden fra 2005.

Få måneder senere bestemte UDI seg for å tilbakekalle oppholdstillatelsene og utvise begge. Venner, jobb og alt annet de hadde bygget opp de siste par tiårene av livene deres, måtte forlates.

Nå ble de sendt til Kasakhstan. Et land som særlig for datteren opplevdes som helt fremmed.

Reddet av innsamlingsaksjon

Så hvordan endte Zarina Saidova opp i Danmark?

Hun kan takke en støttende partner, en listig advokat og hundrevis av andre hjelpere fra Norge.

I forbindelse med utvisningen ble det nemlig opprettet en Spleis-aksjon til støtte for Saidova og moren. På kort tid ble det samlet inn over 100.000 kroner fra 285 givere. Året før, da utkastelsen først ble kjent, ga 645 givere nesten 200.000 kroner. Pengene gikk blant annet til advokathjelp.

De pengene var avgjørende for at hun endte opp der hun er nå.

– Dette ville aldri ha gått uten støtten jeg fikk. Dessverre er det mange innvandrere som har samme rettigheter som meg, men som ikke vet om denne muligheten fordi de ikke har råd til advokat, sier Saidova, som snart fyller 33 år.

Hun engasjerte Félix Olivier Helle i Humle Advokater. Han ble sentral for at Saidova ikke bare kunne flytte tilbake til Europa, men også for at hun trolig kan returnere til Norge allerede før innreiseforbudet på to år har utløpt.

Vi kommer tilbake til dette lenger ned i saken. Først litt om Saidovas liv etter utvisningen fra Norge – og resten av Schengen-området.

Returen til Norge starter nemlig først i Kasakhstan.

Utvisningen førte også til at Saidova måtte forlate alle vennene sine i Norge. Slik så Snapchat-kartet hennes ut mens hun bodde i Kasakhstan. (Skjermdump)

Jobbet – og inngikk en viktig pakt – i Kasakhstan

Etter ankomst i hovedstaden Almaty den 1. mai 2024, bodde Zarina Saidova og moren først hos Zarinas bror. En bror hun ikke hadde sett på 19 år.

– I starten var det kjemperart å være der, sier Saidova, som forteller at hun aldri helt følte seg hjemme i Kasakhstan.

– Nei, dessverre. Jeg fikk etter hvert noen venner der, men jeg følte meg mer som en turist. En som bare var der for å besøke familien. Det var et helt ukjent land for meg.

Hennes yrke som illustratør og grafisk designer gjør det mulig for henne å jobbe fra hvor som helst i verden. Et privilegium som ikke alle utviste personer fra Norge har. Saidova endte opp med å drive en liten tegneseriebutikk i Kasakhstan.

Så enkelt var det ikke for moren. I august 2024 flyttet hun sammen med Zarinas bror til Russland, i håp om å finne seg en jobb.

– Da føltes det enda rarere. Jeg hadde ingen familie der lenger og jeg hadde ikke lyst til å bo i Russland, sier Saidova.

Etter hvert kom også kjæresten, Joakim Willy Husmo til Kasakhstan, og de to flyttet sammen. Så skjedde en helt annen forandring i Saidovas liv. Bare at denne gangen var det en langt mer positiv opplevelse:

Hun giftet seg med sin norske kjæreste.

Her sitter illustratør Zarina Saidova og jobber i leiligheten i Almaty. Siden allerede før utvisningen fra Norge har hun vært representert av det norske illustrasjonsagenturet Byhands. (Privat)

Ventet på grensen til Europa

Ekteskapet var ikke avgjørende for at hun kunne returnere til Europa. Det kunne de også ha gjort som samboere.

Neste steg på reisen brakte henne enda nærmere Norge.

I november 2024, altså sju måneder etter utvisningen, forlot Saidova Kasakhstan og fløy til Istanbul – den tyrkiske byen som markerer skillet mellom Europa og Asia. Der bodde hun et par måneder, mens hun ventet på svar på en visumsøknad i Danmark.

Da svaret endelig kom – og det var positivt – pakket hun nok en gang kofferten og bestilte flybillett til København. Enveis.

På flyplassen ble hun stoppet i passkontrollen.

– Jeg så for meg at det dukket opp et stort, rødt kryss på PC-skjermen deres da jeg kom dit, sier Saidova spøkefullt.

Danske myndigheter visste at hun var utestengt fra Schengen-området. Likevel hadde de gitt henne visum. Det skapte litt hodebry for personen hun pratet med på flyplassen, som ifølge Saidova kom fra politiet. Han var nemlig klar på at hun skulle sendes tilbake til Istanbul. Men Saidova sto på sitt, og fikk til slutt overbevist personen om at hun hadde rett til å komme inn i landet.

– Det tok tid, men de skjønte det etter hvert.

Mandag 19. mai i år, få dager etter grunnlovsdagen i Norge, kunne Saidova hente sitt danske personnummer. Det betyr at hun nå kan jobbe og betale skatt i Danmark. Hun har nemlig fått innvilget oppholdstillatelse i Schengen-landet som hun egentlig er utvist fra.

Det føles som at alt det som har skjedd bare er en drøm. — Zarina Saidova

Fant en vei rundt innreiseforbudet

Advokat Félix Olivier Helle i Humlen Advokater har bistått Zarina Saidova i forbindelse med utvisningssaken. Han forklarer at Saidova og ektemannen Joakim Willy Husmo benyttet seg av et direktiv kalt Unionsborgerdirektivet for å kunne gjenforenes i Danmark.

Advokat Félix Olivier Helle sørget for at Zarina Saidova og ektemannen Joakim Willy Husmo kunne bo sammen i Danmark, til tross for at Saidova var utvist fra Schengen. (Humle Advokater)

Direktivet gjør det mulig for EØS-borgere og deres familiemedlemmer å bevege seg fritt i hele EØS-området utenfor sitt eget hjemland. Ved at hennes norske ektemann flyttet til Danmark, utøvet han retten til fri bevegelighet og Saidova hadde da rett på opphold i Danmark som hans familiemedlem – selv om hun ikke er EØS-borger og dessuten hadde blitt utvist fra Schengen. Grunnen til det er at det følger av EØS-retten at EØS-borgerens familiemedlemmer ikke kan nektes innreise og opphold til EØS-borgeren, fordi det vil gjøre retten til fri bevegelighet ineffektiv.

– Etter EØS-retten er retten til fri bevegelighet viktigere enn myndighetenes behov til å sende et signal om at man ikke skal oppgi uriktige opplysninger når man kommer til et land, noe som var hensikten med denne utvisningen, forklarer Helle.

Denne vurderingen er forankret i en avgjørelse fra Høyesterett tidligere i år.

Advokaten forklarer videre at dersom en norsk borger bor med sin ektefelle i et annet EØS-land i over tre måneder, og så flytter tilbake til Norge, regnes det som at den norske borgeren igjen benytter seg av retten til fri bevegelighet.

– Ettersom ektemannen og Zarina har lovlig bodd sammen i Danmark i over tre måneder nå, kan hun rettslig sett flytte tilbake med ektemannen til Norge i dag, sier Helle.

Saidova har allerede søkt om oppheving av innreiseforbudet på dette grunnlaget, og regner med å få et positivt svar i løpet av høsten. Ifølge advokaten trenger hun ikke engang det svaret for å returnere til Norge sammen med ektemannen, men Saidova vil ha det på svart og hvitt før hun tar sjansen på å oppholde seg på norsk jord igjen.

Zarina Saidova befinner seg nå i København, hvor hun har fått jobb i bokhandelen Bladr. (Privat)

– Nå lever jeg et vanlig liv igjen

Saidova forteller at det opplevdes surrealistisk å lande i Danmark og etablere seg der, bare en kort fly- eller ferjetur unna Norge.

– Danmark er så likt Norge at det føles nesten som at vi er tilbake allerede nå. Særlig de første ukene var veldig rare. Jeg var veldig emosjonell, men også veldig sliten. Nå lever jeg et vanlig liv igjen. Det føles som at alt det som har skjedd, at jeg bodde i Kasakhstan, bare er en drøm, sier hun.

Hun gleder seg til å komme tilbake til Norge og besøke venner og bekjente igjen. Hun forventer dog at opplevelsen blir bittersøt.

– Alle mine venner er der fortsatt. Noen har til og med fått seg barn siden sist jeg var hjemme. Samtidig blir det merkelig å komme tilbake til Norge når moren min ikke er der. Det blir veldig annerledes, forteller hun.

For selv om Zarina Saidova nå ser lyst på framtiden, ser det mørkere ut for moren. Hun er som nevnt utvist fra Norge for alltid og bor nå i Russland, hos søsteren i Sibir. Ifølge datteren er moren bekymret for å miste den oppsparte pensjonen hun har opparbeidet seg etter nesten to tiår i Norge.

– Jeg synes det er helt sinnssykt å utvise noen for resten av livet. Det betyr at hun ikke får lov til å besøke meg. Hva hvis jeg får barn? Da kan hun ikke se dem, med mindre jeg kommer til Russland. Og det er det ikke sikkert jeg kan engang, sier Saidova.

Zarina Saidovas mor er kjent med at Dagsavisen skriver denne saken, men ønsker ikke at navnet hennes kommer på trykk.

For å ha brutt utlendingsloven, fikk Zarina Saidova et innreiseforbud i hele Schengen på to år. Moren ble utvist for alltid. Her er hun fotografert på en butikk i Kasakhstan etter utvisningen fra Norge. (Privat)

Vil kjempe videre i Norge

Så fort Saidova har returnert til Norge, er det noe annet som står på agendaen hennes enn å bare gjenforenes med venner. Hun har lyst til å kjempe videre for moren – og alle andre som har blitt utvist på det hun anser som sviktende grunnlag etter å ha tilbrakt store deler av livene sine i Norge.

– Jeg har ikke lyst til å gå tilbake til mitt vanlige liv og late som om ingenting har skjedd. Jeg vil i stedet bruke min erfaring for å hjelpe andre. Jeg vet det er mange der ute som går gjennom det samme som meg og ikke vet hva de skal gjøre, sier hun.

Hun har likevel tro på at det vil komme endringer i regelverket i framtiden.

– Jeg er sikker på at om noen år vil det være annerledes og vi kommer til å tenke: «Herregud, før var det normalt å sende folk ut av landet på den måten».

I det politiske forslaget som SVs Birgit Oline Kjerstad og Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik fremmet rett før Saidovas utkastelse, ønsket de blant annet å innføre disse endringene i utvisningssaker:

En foreldelsesfrist på ti år.

Sørge for at det er en forholdsmessighet i reaksjonene.

Kjerstad forteller til Dagsavisen at dette fortsatt er noe som partiet engasjerer seg i og jobber med påvirke politisk. I april fremmet de en ny sak, sammen med Rødt, MDG og KrF, som inneholder de samme punktene som ble nedstemt for ett år siden - og mer. Saken skal etter planen behandles i Stortinget 6. juni.

Stortingspolitiker Birgit Oline Kjerstad (SV) har fremmet forslag som skal styrke asylsøkeres rettigheter. Forrige gang ble de nedstemt. (Svein Ove Ekornesvåg/NTB)

– En kolossal belastning

– SV er veldig skeptiske til arvesynden som Norge praktiserer i dag, der barn og unge straffes for noe foreldrene har ansvaret for og sendes til land de ikke kjenner lenger. Det er en kolossal belastning for folk, særlig når det har gått så lang tid, sier stortingspolitikeren.

I denne saken mente Utlendingsnemnda, som fattet vedtak om utvisning, at Zarina Saidova skulle ha varslet myndighetene om de feilaktige opplysningene om familiens bakgrunn etter at hun ble voksen. Altså hadde hun et delansvar for morens løgn etter at hun selv ble myndig, mente de. Det mener Kjerstad er urimelig.

– Når det er snakk om så nære relasjoner, er det urimelig å forvente at man nærmest skal angi sine egne foreldre. Det er også urimelig at man anses som medskyldig om man ikke angir dem, sier hun.

For Saidova har skaden uansett allerede skjedd. Hun er fortsatt svært skuffet over måten hun og moren ble behandlet på. Det er et sår som trolig aldri vil bli ordentlig helet.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å se på Norge som mitt land igjen etter dette, sier hun.

