Positive takter fra unge MS

Manglerud Ishall (Dagsavisen), Manglerud Star - Sparta 3-4: – Dette var et godt forsøk med tanke på alle vi har ute, og nye unge folk som er inne og spiller mye. Dette var noe av det beste vi kunne få til med de spillerne vi har til rådighet akkurat nå, sa trener Dave Livingston til Dagsavisen etter 3-4-tapet.

Skadelisten til MS vokser nærmest fra kamp til kamp. Før møtet med Sparta hadde de hele seks spillere ute. Sist ut er keeper Kris Joyce.

– Jeg vet faktisk ikke helt hva det er som feiler han. Men det jeg har hørt er at det handler om nakken/hodet. Kanskje en hjernerystelse. Det er i hvert fall ingen grunn til å forhaste seg, forklarer Livingston.

Sentrale unggutter

Dermed fikk 22 år gamle Mikkel Wik prøve seg i buret fra start, og han får godkjent av sjefen etter kampslutt.

– Han gjorde så godt han kunne, han burde kanskje ha hindret det siste baklengsmålet, men han gjør en god jobb for oss. Stepper inn og gjør sine saker bra når vi trenger han. Jeg er fornøyd med han, forteller Livingston.

– Da han tidligere har fått muligheten fra start har det ikke alltid gått like bra, men i dag gjennomfører han 60 gode minutter, gjør han ikke?

– Jo, det er jeg enig i. I fjor spilte han noen ganger 40 gode minutter for så å falle litt sammen i 3. periode. I dag gjør han det bra, svarer Livingston.

En annen unggutt som viste seg fram var Pontus Finstad. 18-åringen scoret i sin andre hjemmekamp på rad etter at han fikk sitt første A-lagsmål for MS, mot Vålerenga, forrige fredag. MS tapte kampen mot VIF 3-8, men Finstad sa til Dagsavisen etter kampen at scoringen betydde mye for han personlig.

Mot Sparta brukte han kun halvannet minutt på å markere seg. Unggutten snappa opp en dårlig pasning fra gjestenes Niclas Jessesen bak eget mål. Finstad tok med seg pucken rundt målet og lurte pucken inn mellom beina på Sparta-keeper Samuel Ward.

– Han er ikke lenger med som stallfyll. Han begynner å forstå hvordan vi spiller og hvordan systemene våre fungerer. Han er en smart og god spiller, forteller Livingston som også benytter anledningen til å berømme en annen av sine unge spillere.

– Mats (Jensen Grøsvik) spiller bedre nå han også. Han er en gutt med masse ferdigheter som nå begynner å spille mer voksent også, sier Livingston om 20-åringen.

Og Jensen Grøsvik skulle også få en sentral rolle i oppgjøret mot Sparta.

Framgang

Etter Finstads ledermål utlignet Sparta før første pause, men sjefen likte det han så i de første 20 minuttene.

– Jeg er fornøyd med framgangen og forbedringen vi viser. I dag gjør vi alt etter boka i førsteperiode. Det var så morsomt å se på dem i den perioden. Det gjorde dagen min. De gjorde akkurat det de skulle, sier en fornøyd sjef.

2. periode ble imidlertid tyngre for MS. De gule og grønne fikk hele fem utvisninger, noe som ødela mye.

– Vi spiller undertall halve perioden. Skuddstatistikken viser 1-15, men det føltes ikke slik. Men undertallene ødela rytmen for oss, innrømmer Livingston.

– Vi må være ærlige å si at noen av de utvisningen vi fikk var riktige, men noen reagerte jeg litt på også. Jeg føler ikke at dommeren blåste begge veier i den perioden, forklarer Livingston.

Straffebom

I tredje periode reduserte MS ved Magnus Brekke Henriksen, og sekunder senere ble vertenes kaptein stoppet på ulovlig vis alene med Sparta-keeper Ward, og ble belønnet med straffeslag.

Og det er her Mats Jensen Grøsvik kommer inn i bildet igjen. For Livingston valgte da å sende utpå den unge løperen for å sette straffen i mål. Grøsvik leverte et fint forsøk, men ikke nok til å overliste Samuel Ward.

– Jeg så dere var litt usikre på hvem som skulle ta straffa, og det så ut som Jesper kanskje ville prøve selv?

– Han snakka om å ta den selv, og jeg spurte også om han ville ta den, men til slutt sto valget mellom Sam (Coatta) og Mats. Mats har så mye ferdigheter og er veldig god på straffer så jeg ville gi han muligheten, forklarer Livingston.

Vondt ble imidlertid til verre for MS. For kun ett minutt etter at det kunne ha stått 3-3, økte i stedet for Sparta og Henrik Knold til 4–2.

Scoret i undertall

Med seks minutter igjen så Sparta ut til å ha full kontroll. Gjestene var i overtall og Samuel Ward sto med pucken bak eget mål. Men som i første periode var Sparta uoppmerksomme, og sisteskansen spilte pucken rett til Hoel. MS-kapteinen tok med seg pucken opp foran mål, Ward kom skliende opp på motsatt side av målet, og med et enormt sprang klarte han å stoppe skuddet til Hoel. Han trodde nok han hadde rettet opp i sin egen feil, men returen havnet hos Manglerud Stars Steffen Ratejczak som satt inn reduseringen. Dette var for øvrig Manglerud Stars fjerde mål i undertall for sesongen. Det er mest i ligaen sammen med Lillehammer.

Uenige

Med to og et halvt minutt igjen fikk MS overtall, og med et mann mer satt hjemmelaget et voldsomt trykk på Sparta. I det bortelaget ble fulltallige tok Livingston ut Wik og spilte seks mot fem, men utligningen kom aldri.

– Vi har noen gutter som har tatt steg og som viser hva de kan, men problemet er at de fortsatt bare er gutter. Når vi trenger mål på slutten er de ikke sterke nok mot de beste rekkene til de andre lagene, forklarer Livingston.

– Vurderte du å ta ut keeperen da Sparta hadde en utvist og spille seks mot fire?

– Ja, jeg tenkte på det, men vi har ikke spillere som er trygge nok og da kunne de også ha skutt mot åpent mål uten å få icing imot seg. Jeg ville ikke legge det ekstra presset på spillerne mine. Jeg er usikker på hvordan de hadde takla det, forteller Livingston.

Assistenttrener Ove Sundelius er imidlertid av en annen oppfatning.

– Jeg ville tatt keeperen, forklarer han.

– Og det sier du nå, spør Livingston tilbake.

– Jeg spurte om vi skulle ta han på benken i sta også, svarte Sundelius med et smil.

De to trenerne brukte noen minutter på å diskutere positive og negative sider ved å ta keeperen i overtallet. Hovedtrener Livingston sto fast på at han ikke er sikker på om spillerne ville håndtert det godt nok, men var likevel villig til å gå med på et slags kompromiss.

– Vi kan prøve det neste gang og se om det funker, avsluttet Livingston med et smil.