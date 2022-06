Reagerer kraftig på støtte til kollektivtransport: – Ubegripelig

Etter forhandlinger med regjeringen kunne budsjettpartner Sosialistisk Venstreparti (SV) endelig legge fram resultatet. 500 millioner skal gå til kollektivtrafikken for å omstille og unngå kutt i år.

– De kutter i realiteten kutter 284 mill. til kollektivtransport og avslutter støtteordningen. Vi har ingen garanti for at dette vil være nok midler, sier Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

I revidert nasjonalbudsjett kommer det fram at midlene til kollektivtrafikken også skal legge til rette for utvikling av nye løsninger, ifølge NTB.

Det mener byråden er lite realistisk.

– Dette er veldig alvorlige nyheter. Kollektivtransporten lider fortsatt etter pandemien, og Ruter har sagt at de trenger mer tid før reisemønsteret stabiliserer seg. Antallet kollektivreiser i Oslo er fortsatt langt unna det det var før pandemien, så det er ubegripelig for meg at SV velger å kutte i støtten så tidlig, sier hun.

Hun mener regjeringen og budsjettpartner SV ikke har tatt innover seg hvilke konsekvenser dette kan ha.

– Staten og kommunene har stått sammen gjennom pandemien for å redusere de negative konsekvensene. Det siste vi trenger nå er at staten trekker seg fra dugnaden. Nå risikerer vi kollektivkutt mange steder i landet fordi regjeringen og SV gambler på at de mest optimistiske scenariene slår til. Det kan sette kollektivsatsingen flere år tilbake i tid, sier hun.

Hun mener Oslo har brukt mye tid og penger på å bygge opp «et av verdens beste kollektivsystemer»:

– Noe som gjør at veldig mange kan klare seg uten bil. Det er miljøet og vanlige folk som betaler prisen dersom kollektivtilbudet må kuttes. Et svekket kollektivtilbud vil gå aller hardest utover de som ikke har andre alternativer enn å reise med kollektivtransport.

Regjeringen skal også fremme forslag om hvordan store motorveiprosjekter kan nedskaleres for å spare natur og matjord, samt spare kostnader og gi rom for en sterkere satsing på vedlikehold og oppgradering av eksisterende infrastruktur, skriver NTB.

– Det er også veldig skuffende at SV ikke har fått stanset utbyggingen av E18 eller prioritert midler til Fornebubanen, som de gikk til valg på. Dette er ikke en god avtale for Oslo. Byrådet skal gjøre vårt for å unngå kollektivkutt, men vi kan bli satt i en krevende situasjon, sier Sirin Stav.

