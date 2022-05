Oslo blar opp for Ruter: - Kan ikke budsjettere med et «kanskje»

– Dersom Stortinget ikke rydder opp i dette, vil det være en historisk svekkelse av kollektivtilbudet i hele landet.

Det sa byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG), til Dagsavisen da regjeringen la fram sitt reviderte statsbudsjett. Oslo-politikerne hadde håpet at de med det ville få en lovnad om koronakompensasjon til Ruter utover juli 2022. Men det fikk de ikke.

Nå har Oslos byråd tatt grep i revidert Oslo-budsjett som ble lagt fram torsdag ettermiddag. Fra før har byrådet satt av kompensasjon til Ruter med 135 millioner kroner. I revidert budsjett for 2021 satt de av 300 millioner kroner til, som nå overføres til 2022.

[ Vil styrke tilbudet til flyktninger med 130 millioner kroner ]

I tillegg setter byrådet av 70 millioner kroner for å gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt.

Revidert Oslo-budsjett 2022 Oslo 20220519. Byrådsleder Raymond Johansen, finansbyråd Einar Wilhelmsen og oppvekst- og kunnskapsbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll på pressekonferansen om revidert Oslo-budsjett for 2022. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB (Stian Lysberg Solum/NTB)

Løftebrudd

Både finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) var tydelige under torsdagens pressekonferanse på at de reagerer på at Oslo selv må punge ut for koronautgifter. Johansen rettet en «sterk oppfordring» til regjeringen og koronautvalget som skal se på kommunenes utgifter, om at Oslo trenger betydelig mer dekket fra staten.

– Regjeringen skylder oss 850 millioner kroner, sa finansbyråden, som understreket at han har tatt grep i budsjettet for å sikre Oslos økonomi og tilbud, også uten videre kompensasjon.

– Jeg kan ikke budsjettere med «kanskje», sa han.

[ Utvider bildelingsparkeringen i Oslo ]

Mer attraktivt

Selv om hjemmekontor-tiltak er over, og samfunnet skal være tilbake til normalen etter korona, har ikke Ruter fått tilbake samme antall passasjerer, og billettinntektene er betydelig lavere enn før.

[ Revidert budsjett: Dette lover Raymond ungdommene ]

Oslo-byrådet vil derfor komme med tiltak for å gjøre kollektivtransporten mer attraktiv, men det er ikke spesifisert i budsjettet hva slags tiltak det er snakk om, utover at det er satt av 70 millioner kroner til det. På spørsmål om Oslo-folk kan forvente dyrere tjenester i byen, svarte Wilhelmsen under pressekonferansen, at det ikke ser sånn ut.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

De viktigste tallene fra revidert Oslo-budsjett:

60 millioner settes av til styrking av frisklivssentralene i bydelene

75 millioner skal gi gratis AKS for 3. trinn i hele Oslo

487 millioner kroner til mottak av ukrainske flyktninger.

Byrådet foreslår 250 millioner kroner til økte strømutgifter i kommunen og 558 millioner til korrigering av lønns- og prisvekst.

100 millioner i planleggingsmidler Filipstad

26 millioner til EM i fotball for kvinner 2025

25 millioner til sommerjobber for unge

20 millioner til sommeraktivitet for barn og ungdom

16 milloner til sommerskole«

---