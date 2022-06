Neste stopp, Obos-stasjon?

Lettelse. Det var en tydelig gladere byrådsleder Raymond Johansen (Ap) som holdt pressekonferanse mandag kveld, enn det var for to uker siden da Oslo Ap valgte å spille hardt og stille nye krav til Viken, framfor å si ja til Fornebubanen. Endelig kan banen som skal knytte Viken og Oslo enda mer sammen, bli realisert. Og det blir uten at man ofrer Majorstuen t-banestasjon, og uten økte statlige bidrag.

Er det mulig? Nei. Det er magi.

Venstres Ola Elvestuen uttaler til Avisa Oslo mandag kveld at det er bra banen blir realisert, men at løsningen burde kommet mye raskere. Han mener de siste ukene har vært som et internseminar i Ap med krangling som de burde ha holdt internt, og det har han på en måte rett i.

Mens konflikten sto i stampe var meldingene mellom Oslo Ap og Viken Ap harde. Ingen ville gi en krone mer. Det kunne endt i en byrådskrise med Fornebu-nei fra Oslo Ap, som ville fått MDG til å fyre på alle pluggene. Men så skjedde det to magiske ting:

1. Grunneiere, frontet av Obos, har meldt sin økte betalingsvilje. Obos gikk ut da konflikten sto på som verst og lovet å bidra, og ville åpne lommeboka ekstra hvis lokale myndigheter sørget for mer boligbygging langs t-banelinja. De driver tross alt business, ikke veldedighet.

2: På en eller annen finurlig måte har byrådet fått regnet seg fram til at Viken skal betale mer enn tidligere antatt. Opprinnelig var det Oslo som skulle betale 53 prosent, og Viken 47. Nå er Oslos andel av kostnadene «nede» i 43 prosent, mens Viken skal betale 57. Rene tallmagien.

Den aller viktigste redninga er de økte bidragene fra grunneierne langs t-banelinja. Det er dette som har gjort at byrådet endelig kunne komme med en god nyhet om prosjektet som har vært en hodepine for dem siden milliardsprekken ble kjent for noen måneder siden, helt i det som skulle være innspurten av Oslopakke 3-forhandlingene. Disse forhandlingene skulle egentlig være ferdig før påske, men trakk som kjent ut i tid, helt til en avtale Oslo på ingen måte var fornøyd med, ble signert. Hvorfor i alle dager den ble signert er et betimelig spørsmål.

Så kom dragkampen mellom Ap i Oslo og Ap i Viken, truslene om stopp av prosjektet, kriseretorikken og kravene fra Oslo Ap, før mandag 13. juni altså kunne bli en gledens dag.

Men måtte det bli så mye kaos? Burde ikke Oslo ha sørget for en bedre avtale med grunneiere, fridd til Obos og de andre litt før? Og burde de ikke finregnet på prosentfordelingen mellom Oslo og Viken tidligere?

Det er lett å være etterpåklok, særlig i etterkant. Som når Venstre kritiserer Oslo-byrådet for å ha funnet løsningen altfor seint. Det viktigste nå er at banen kan bli realisert, selv om Oslo trengte litt hjelp fra noen rike venner som har lyst til å bli enda litt rikere.

Det er kanskje bedre enn at det er vanlige bilister som må ta en for stor del av regninga, men det følgende er et lite tankekors i gledesrusen:

Da Obos gikk ut i Dagsavisen og fortalte hvorfor de ville gi 365 millioner kroner til banen og gjerne mer til, var det Flytårnet stasjon de var mest opptatt av å redde. Men Daniel Siraj var tydelig på at dersom Bærum er villige til å omregulere mer næringseiendom til boligbygging, så vil det komme mer penger. Pengene kommer godt med, men det Obos i realiteten gjør er å lokke kriserammede lokalpolitikere til å danse etter deres pipe for å slippe skandale.

Så hvem vant? Hvem tapte? Oslo-byrådet reddet seg inn, så på et vis har de vunnet litt. Viken har endt opp med å måtte betale mer enn de trodde, så deres eventuelle seier er med en viss bismak. Folk som har behov for Fornebubanen har helt klart vunnet. På sett og vis har alle som kjører t-bane i Oslo vunnet på at Majorstuen stasjon kan realiseres etter planen.

Men det er noen som vinner aller mest: Og det er Obos. Blir kanskje Flytårnet stasjon døpt til Obos stasjon? Konsernsjefen utelukket ikke tanken overfor Dagsavisen for noen uker siden. Det er ikke umulig, med litt magi.





