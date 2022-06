Byrådspartiene og Rødt: Snakker sammen om budsjett nå

– Det virker som om de ikke respekterer oss nok. Sånn kan vi ikke holde på.

Det sier leder i Rødt Oslo, Siavash Mobasheri til Dagsavisen. Fredag meldte Aftenposten at partiet har sagt nei til å lande et budsjett med de tre byrådspartiene Ap, SV og MDG. I stedet har partiet funnet sammen med Venstre for å prøve å få vedtatt gratis kollektivtrafikk i helgene.

I tillegg vil partiet ha billigere priser for voksne i Oslo-badene, penger til vikarer i bydelene og kjøkkenassistenter i barnehagene, blant annet.

Før helga så det ut til at byrådet dermed ikke ville kunne få et enkelt flertall for sitt reviderte budsjett. Hvis det skjer må de finne (minst) ett parti som støtter dem på hver enkelt post på budsjettet. Men nå kan det være ny bevegelse mellom de fire partiene.

Møte klokka 12

Siavash Mobasheri forteller at gruppelederne i Ap, SV og MDG har invitert dem til et møte nå klokka tolv mandag.

– De sa til oss at de har registrert saken i Aftenposten og vil gjerne finne en løsning, sier han.

– Vi har sagt vi gjerne snakker med dem, men at det er helt uaktuelt å trekke forslagene våre, sier Mobasheri.

– Er det et forhandlingsmøte?

– Vi skal i hvert fall snakke sammen. De skal gi tilbakemelding på forslagene vi har lagt fram.

– Var saken i Aftenposten bare et forhandlingsutspill fra dere?

– Nei, absolutt ikke. Vi har vært innstilt på å forhandle med byrådspartiene.

Gruppeleder i Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe, Andreas Halse.





Mobasheri og Rødt har særlig reagert på sene svar på spørsmål, og at det ble kort tid å forhandle om budsjettet.

– Det har vært er en tulleprosess, sier han.

Viktigere å bruke enn å spare

Med Rødts forslag blir det også noen kutt. De vil ta 100 millioner kroner fra Filipstad-planlegging, 70 millioner fra attraktivitetstiltak, 30 millioner fra usikkerhetsavsetning til Ruter, og 300 millioner fra korona-avsetninger.

– Vi mener det er viktigere å bruke de pengene nå enn å spare dem, sier han.

– Kunne dere ikke blitt enige med byrådspartiene om disse endringene?

– Jo, kanskje. Men når de ikke har lagt opp til en prosess, så blir det vanskelig å forhandle. Det er fem milliarder, ikke bare en enkeltsak.

Dagsavisen fikk ikke tak i Arbeiderpartiets gruppeleder Andreas Halse før møtet i dag, men han besvarte Rødt-kritikken i Aftenposten fredag. Der fortalte han at det har kommet inn rekordmange spørsmål til byrådene i forbindelse med revidert budsjett i år.

– Noen av spørsmålene var omfattende og gode. Da tar det tid å svare dem ut. Det har ikke vært snakk om vrangvilje, sier Halse.

