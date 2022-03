- Oslo realiserer et nytt industrieventyr

– Oslo må gå foran, sa byrådslederen under pressekonferansen på rådhuset tirsdag morgen.

Tirsdag morgen kom altså nyheten om at Fortum selger sin halvdel i Fortum Oslo Varme til Hafslund Eco, Infranode og HitecVision. Disse selskapene vil bygge ut karbonfangst på Klemetsrud.

– Oslo tar på seg den gule ledertrøya, sa en engasjert byrådsleder til pressen. Han snakket også om hvordan Russlands invasjon av Ukraina påvirker det globale energimarkedet, og behovet for å ta grep.

Prosjektet på Klemetsrud har i lang tid vært omtalt som grunnleggende for at Oslo skal kunne nå sine klimamål innen 2030. Anlegget slipper ut 400.000 tonn CO₂ i året, og står for 14 prosent av Oslos totale klimagassutslipp.

Fra 2026

Staten har forpliktet seg til å bidra med tre milliarder kroner til anlegget, men med Stortingets nei til fullfinansiering har Oslo måttet jobbe med en løsning som sikrer finansieringen, fortalte byrådslederen tirsdag.

Han fortalte at anlegget vil være virksomt fra 2026, og Oslo blir en stor eier i energisektoren.

Oslo legger nå seks milliarder kroner i prosjektet, med en forventning om at regjeringen bidrar med det de har lovet. Prosjektet vil etter planen kunne iverksettes fra sommeren av, ifølge byrådslederen.

Oppkjøpet ble kunngjort i en børsmelding tirsdag. De tre selskapene betaler til sammen ti milliarder kroner for halvparten av Fortum Oslo Varme, som dermed verdsettes til 20 milliarder kroner.

I dag eier Oslo kommune 50 prosent av selskapet, og Fortum 50 prosent. Hafslund Eco er i tillegg heleid av Oslo kommune, og som en del av transaksjonen overføres Oslo kommunes eierandel til Hafslund Eco.

Etter salget vil Hafslund Eco eie 60 prosent av fjernvarmeaktøren, mens Infranode og HitecVision vil eie 20 prosent hver, går det fram av børsmeldingen.

Ser store muligheter

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), forklarte på pressekonferansen hvordan Oslo vil finansiere dette. Det etableres et aksjeselskap som er heleid av Oslo kommune. Oslo kommune stiller eksisterende aksjonærlån til Hafslund Eco som sikkerhet, så selskapet vil kunne låne opp mot 2,1 milliarder kroner.

– Finansieringen vil koste, understreket hun.

Dette er et pilotprosjekt der staten og kommunen tar en risiko, fortalte byråden.

– I verste fall vil vi måtte avskrive noen av aksjonærlånene våre. Det er en politisk beslutning vi må tørre å ta. Det forutsetter at staten innen utgangen av juni stiller opp som de skal.

[ Skjebnedager for Oslos klimamål ]

Fikk nei fra EU

Den opprinnelige planen til Oslo var å få midler fra EUs innovasjonsfond for å sikre finansieringen av anlegget.

– Hvis alt faller på plass, kan vi starte å bygge i 2022 og vil ha et karbonfangstanlegg i drift mot slutten av 2025, sa direktør for CCS ved Fortum Oslo Varme, Jannicke Gerner Bjerkås til Dagsavisen før EUs avgjørelse skulle komme.

Men EU sa nei til å støtte Klemetsrud-prosjektet. Dette blant annet fordi anlegget ble vurdert som for lite, og at de mente at Oslo kunne kutte mer utslipp ved å investere andre steder. Dessuten mente de prosjektet ikke var modent nok.

[ Derfor sa EU nei til CCS på Klemetsrud ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---





---