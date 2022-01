Sykehusstemmene som stilnet: Vil Sp virkelig overkjøre Oslo?

«Jeg vil se det Stortinget som trumfer gjennom en statlig plan på tvers av kommunens ønsker i en slik sak».

Uttalelsen kom fra Kjersti Toppe, som i en Aftenposten-sak en god stund før valget, trolig hadde mer håp enn hun har nå. Det var nemlig før Toppe og Senterpartiet ble del av regjeringen Ap/Sp, som nå nærmer seg en situasjon der de kan måtte overkjøre Oslos lokalpolitiske flertall mot nedleggelse av Ullevål sykehus.

Så hvis Toppe ville se det Stortinget som trumfer gjennom en statlig plan på tvers av kommunens ønsker, så kan hun vel egentlig bare ta seg en titt neste gang hun er i stortingssalen?

Det er nesten komisk å lese gamle uttalelser fra Senterpartiet i sykehusstriden i Oslo. Fra å framstå totalt ufravikelige på vegne av motstanderne mot planene om storsykehus på Gaustad og lokalsykehus på Aker, har det senket seg en påfallende stillhet. Med noen få unntak, riktignok.

«Her har Sp i regjering en mulighet til å vise at de ikke har glemt hva vi gikk til valg på. Ellers blir det vanskelig for partiet med troverdighet å snakke om respekt for lokaldemokratiet framover», skrev Oslo Sps Jan Bøhler og Lene Haug i en kronikk i Dagbladet for snart to uker siden. Det er sterke ord fra Bøhler, som jo har lovet at han ville fortsette å kjempe for å bevare Ullevål, selv om de fleste andre i partiet hans har valgt å tie stille.

Sykehusstriden i Oslo har vart så lenge, at det er ikke så rart at mange detter litt av i debatten. Men kort fortalt, så er dette ståa nå: Plan- og bygningsetaten har reviderte planer fra Helse Sør-Øst på bordet sitt, men allerede forrige uke uttalte helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i Stortinget at regjeringen akter å følge stortingsflertallet: Dersom Plan- og bygningsetaten avviser planene til Helse Sør-Øst, og statlig regulering blir siste utvei, så er det et middel de vil ta i bruk. At det står en setning i Hurdalsplattformen om at «tiden for lokal overkjøring er over», som nå deles som skjermbilde blant sykehusaktivister, får så være. Framdriften i sykehusutbyggingen er viktigst for regjeringen. Eller for Ap, da. Nasjonalt. I Oslo Ap vil de egentlig ha en ja, takk begge deler-variant, ved at man bevarer Ullevål, men også bygger Gaustad og Aker. Noe som er helt urealistisk, og dermed praktisk standpunkt å ha for partiet lokalt.

Det er imidlertid smått absurd: Flertallet i Oslo bystyre ønsker ikke å legge ned Ullevål sykehus. Det er sterk motstand blant fagforeningene ved sykehuset. Og på Stortinget er det kun Ap og Høyre som ønsker planene gjennomført. Sp har vært det partiet som har bråket mest om nedleggelsen. Men det er påfallende hvor stille det er blitt fra Trygve Slagsvold Vedum og Kjersti Toppe siden de kom i regjering. Toppe er den som har frontet Sps syn i saken hele veien, mens Jan Bøhler koblet seg på for alvor da han byttet parti, og skulle sørge for å redde Ullevål.

Det må gjøre rimelig vondt å være i Senterpartiet akkurat nå når denne saken nærmer seg sitt mest betente nivå. Vi nærmer oss et punkt hvor noen må skjære igjennom, og ingen bør være overrasket over en statlig regulering. Helse Sør-Øst kan ikke vente mer. Konflikten er fastlåst. Ordfører Marianne Borgen (SV) mener det vil være respektløst om regjeringen overkjører bystyreflertallet. Men hva skal ellers skje?

Bystyreflertall kan jo endres. Det vet Borgen godt. Hun var jo sentral i den kjente hestehandelen som fikk Munchmuseet til Bjørvika i bytte mot et løft av Tøyen, som det riktignok har vært delte meninger om virkningen av i ettertid. Hva som kunne blitt hestehandelen denne gangen er uvisst, men Venstre har blant annet forsøkt seg med forslaget om at Oslo må kreve å få tilbake Ullevål-tomta hvis den ikke lenger skal bli brukt til sykehus. Men i og med at salget av tomta er bakt inn i finansieringen av nytt sykehus, så vil det trolig bli vanskelig, med mindre Kjerkol kan trylle fram godt over 8 milliarder kroner ekstra, så Oslo kan få tomta til tja...et badeland?

Fra spøk til alvor: Med mindre noen tryller fram en hestehandel-avtale som kan endre stemninga i Oslo totalt, så vil Senterpartiet gå på en kjempesmell med sykehussaken. Og det blir vanskelig for dem å framstille seg som et parti som bryr seg om Oslo i nærmeste framtid når de har lovet å redde sykehuset og sikre bedre lokaldemokrati, men ender med å støtte en riving av Ullevål og en overkjøring av landets største kommune.













