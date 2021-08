Oslo Kommune snur - forlenger kontraktene til ansatte på teststasjonene

– Dette viser at under beredskap så gjelder det å sikre troppene fordi du ikke vet hva som skjer, sier hovedtillitsvalgt i Helseetaten fra Fagforbundet Stig Berntsen.

I dag kan minimum fem prosent av Oslos befolkning teste seg ukentlig, selv Oslos testkapasitet siden høsten 2020 har ligget over denne nasjonale normen, ifølge Helsetaten. I juli sa helsebyråd Robert Steen (Ap) at de planla å trappe ned testkapasiteten til fire prosent fra og med 1. oktober 2022. Dette skulle innebærer en reduksjon fra 364 til 155 ansatte ved teststasjonene. Steen kommenterer snuoperasjonen til Avisa Oslo:

– Jeg vil ikke bli kjent som byråden som senket kapasiteten da smittetrykket var som størst, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til avisen.

Byråden sier til avisen at smittesituasjonen ser annerledes ut i dag enn den gjorde i juli, og sier han ikke tror behovet for testkapasitet vil gå vesentlig ned i løpet av to-tre uker.

Ut 2021

Fagforbundet har lenge kjempet for at de ansatte skulle få forlenget kontraktene sine, og er lettet over at kommunen nå snur. Det er ikke klart hva som skal endres ved testkapasiteten, eller om kontraktforlengelsen gjelder for alle de 209 ansatte som opprinnelig ikke fikk fornyet kontrakten.

– Så lenge situasjonen er slik den er nå er det ikke snakk om å trappe ned på testkapasiteten. Oslo kommune jobber også med organisering av jevnlig testing av elever i osloskolen, skriver Elisabeth Vennevold, koordinator for TISK-strategien i Oslo kommune i en e-post til Dagsavisen.

Vennevold skriver også at kontraktene med ansatte foreløpig forlenges ut 2021 i denne omgang, men at situasjonen analyseres fortløpende slik at de i størst mulig grad kan gi ansatte forutsigbarhet i sine stillinger.

– Vi vet at smittesituasjonen og behovet for testkapasitet vil variere, men vi vet ikke hva som vil vente rundt neste sving. Oslo kommune er helt avhengig av å holde på egne ansatte for å takle situasjonen som komme. Fagforbundets mening er at man må holde på ressursene i stedet for å avvikle kommunale stillinger. Det er i tråd med den uttalte politikken til det sittende byrådet, sier Berntsen.

Vennevold skriver at beredskapen har ikke vært redusert så langt, men det er lagt planer for å kunne tilpasse testkapasitet til behov til enhver tid. Det foreligger ikke planer om at teststeder utenom Aker nedlegges.

Pågangen på teststasjonene har vært stor den siste uken, og smitten øker. Også de private teststasjonene har merket trykket den siste tiden. Tirsdag ble det registrert 372 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 46 over snittet de sju foregående dagene.

Stig Berntsen Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Helseetaten, oslo kommune, Stig Bertnsen. (Lene Sørøy Neverdal)

Mye overtid

Ifølge Berntsen jobber mange av de kommunalt ansatte på teststasjonene i deltidsstillinger, men ender opp med å jobbe fulltid og overtid.

– Det er beintøft. Folk er vært nekta annet enn små brøkstillinger med pålagt overtid opp etter ørene. De har blitt fratatt den forutsigbarheten om å vite at man har arbeid, samtidig som de har stått i førstelinja under pandemien, og bygd opp på teststasjoner rekordtid. De har lagt ned vanvittige ressurser og blitt behandla veldig dårlig, sier han.

Dagsavisen har forelagt kritikken fra Berntsen til Helseetaten i Oslo. Elisabeth Vennevold, koordinator for TISK-strategien i Oslo kommune i en e-post til Dagsavisen.

– Kommunen har ansatte i ulike stillingsbrøker for å dekke opp blant annet helger og sykefravær. Vi har arbeidet med å tilby ansatte større stillinger og i våres fikk de som ønsket det, tilbud om å øke sine stillingsprosenter. Det er fortsatt noen som av ulike årsaker ønsker lavere stillingsbrøker, herunder studenter og andre som ikke har anledning til å jobbe i hele stillinger, skriver hun.

Ifølge Bertsen har mange av dem som jobbet på teststasjonene, fått seg andre jobber fordi stillingsprosenten var så liten, og arbeidstiden så uforutsigbar.

– Det er blitt brukt ganske voldsomme ressurser på opplæring, så vi mener det er best å forlenge og utvide kontraktene til de som allerede har fått det, sier han.

Ifølge den hovedtillitsvalgte vil de nå fortsette å kjempe for å få utvidet stillingsprosenten til ansatte.

– Det vil vi fortsette å følge opp. Men nå har vi i første omgang sørga for at ansatte har fått forlenget sine arbeidsforhold. Så skal vi jobbe for at man får stillinger som det faktisk går an å leve av. Dette er viktig for de ansatte, og også for befolkningen. Det skal være mulig å teste seg gratis hos kommunen.

