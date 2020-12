– Det har ikke kommet inn flere tips til Kriminalvakta i løpet av natten. Det siste vi vet om er fra søndag kveld, og det kjenner vi ikke innholdet i, sier krimleder Anne Tveit på Kriminalvakta i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet ba søndag ettermiddag om tips i saken for å danne seg bilde av hva som skjedde i Lindbäckveien på Nordseter i Oslo lørdag kveld.

– Vi fikk melding lørdag kveld klokken 22.13 fra flere vitner uavhengig av hverandre om at det vi tror er en mann, ble utsatt for vold og tatt med inn i en bil sammen med flere andre. Vi har en tanke om at han ikke ble med frivillig, sa politioverbetjent Kenneth Wilberg, leder for seksjon for organisert kriminalitet i Oslo-politiet, til NTB søndag ettermiddag.

Ingen savnet

Bilen kjørte ut på Ekebergveien før den forsvant, men politiet ønsket søndag kveld ikke å gå ut med noe signalement på bilen eller personene som var involvert i hendelsen.

– Volden skal ha skjedd utendørs på et fortau. Situasjonen varte i noen få minutter, før vedkommende ble tatt med inn i bilen og den kjørte av gårde, sa Wilberg.

– Så langt har vi foreløpig bare fått inn ett tips som vi ser på. Det går på en observasjon som er gjort i nærområdet, og vi ser nærmere på det, fortalte politioverbetjent Kenneth Wilberg, leder for seksjon for organisert kriminalitet i Oslo-politiet, til NTB søndag kveld.

Han opplyste at ingen så langt var meldt savnet i Oslo etter hendelsen.

– Hadde noen blitt meldt savnet, ville det ha stilt saken i et annet lys. Men det at det ikke har kommet noen savnetmelding, trenger ikke å bety at det ikke er noen som er borte, sier Wilberg.

Undersøker bredt

Politiet kan ikke si om det er snakk om et oppgjør i et kriminelt miljø, men opplyser at det er en av de mange teoriene de undersøker.

– Dette kan være alt fra en liten voldshendelse til en frihetsberøvelse med mer alvorlig utfall. Vi jobber bredt med å komme til bunns i dette, sier Wilberg til TV 2.

Kanalen påpeker at det har skjedd kidnappinger i de kriminelle miljøene tidligere og viser til en mye omtalt hendelsene på Holmlia i 2015. Da ble en familiefar holdt fanget og torturert i to døgn. Mannen ble beskyldt for å ha stjålet en mengde narkotika.

