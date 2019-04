Påske – best i by’n

– Det er for eksempel en perfekt mulighet for å få et ledig bord på restauranten du har hatt lyst til å prøve ut, mener tobarnsmor Kristine Friis Gabrielsen fra Rodeløkka.

Eller bare ta en piknik utendørs. Sammen med nabo og venninne Helene Beck har de tatt med seg barna Per (1,5), Fredrik (2) og Anna (6) til Botanisk hage på Tøyen. På et teppe av russeblåstjerner, eller scilla om du vil, har de spist nystekte vafler under magnoliatrærne, som snart slår ut i blomst.

Vårblomstring

Allerede onsdag etter påske kan du bli med på en oppdagelsestur i vårblomstrende planter i hagen, da er det også store sjanser for å se snømagnoliaen i blomst. Men før det er det altså påske i byen. Her er noen tips til hva du kan finne på med de minste i familien.

Egget og høna

Museene inne i Botanisk hage holder åpent alle dager i påsken mellom 10 og 17. I Zoologisk museum blir det gulleggjakt, eggeutstilling og du kan finne masse funfacts om påsken.

I tillegg kan du se utstillingene «Stein og bein», «Norske og utenlandske dyr» og «Livets tre». De lover også å gi deg svaret på et av livets store mysterier, hva kom først – høna eller egget?

Månelanding

Teknisk museum har dedikert årets påske til månelandingen i 1969. I påsken er åpningstiden fra klokka 11 til 18 og på programmet står astronomishow, tur i planetariet og historien om kappløpet til månen i 1969.

Påskekrimløype

Norsk folkemuseum holder påskeverksted, og de arrangerer påskekrim med egen krimløype for hele familien. I tillegg kan du kjøre med hest og vogn møte med gårdsdyr i museets uteområde. Åpent fra 11 til 16.

Skumle kryp

I Oslo reptilpark i St. Olavs gate kan du se stort og smått krype, gå, hoppe og åle seg, på parkens hjemmesider fristes det med skarpe tenner og søte fjes. Åpent alle dager unntatt mandag fra 10 til 18.

Ut på ski?

Ikke fått nok av snø? Oslo Vinterpark holder åpent hver dag, og melder om strålende påskevær. Kos deg!