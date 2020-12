I fjor arrangerte Filadelfia-kirken i Drammen julefeiring selveste julaften. Til glede for blant annet mange som ikke har familie å feire jul med, eller sliter med for eksempel rusavhengighet. Men det går ikke i år. Koronaen har satt en stopper for det.

– Vi skal ikke ha noe lignende i år, dessverre. Men vi deler ut mat hver mandag. Det er skaffet godteri, brus og ekstra fin mat. Det skal deles ut ekstra fin mat mandagen før jul. Og gaver. Vi har også delt ut gaver til fengslene, både Drammen og Ringerike, sier adminstrativ leder Gunhilde Brun-Pedersen i Filadelfia Drammen.

Dagsavisen har tidligere skrevet om at flere lavterskeltilbud er avlyst i jula - men tidligere denne uka åpnet ordfører Monica Myrvold Berg for at ideelle organisasjoner kan ha opp mot 15 stykker på julefeiring.

Frykter smitte i rusmiljøer

Mange rusavhengige er blant dem som benytter lavterskeltilbud i jula.I år er de store arrangementene - som Alternativ jul i Oslo - avlyst.

Som en følge av dette har Oslo kommune sendt e-post til nærliggende kommuner, blant annet Drammen, og oppfordret dem til å tilby lignende arrangementer selv.

«Når det nå nærmer seg jul og smittesituasjonen fortsatt er krevende, ønsker Oslo kommune å henstille alle omkringliggende kommuner om at dere bidrar til at færre rusavhengige reiser inn til Oslo sentrum for å benytte lavterskeltilbudene her. Vi oppfordrer dere til å planlegge for egne lavterskeltilbud i jule- og nyttårshelgen for rusavhengige som normalt sett reiser inn til Oslo», skriver de.

Kommunen anslår at mellom 30 og 40 prosent i det åpne rusmiljøet i Oslo er fra andre kommuner, og de vil prøve å begrense dette tallet før jul. Det var lite smitte i rusmiljøet i Oslo i vår, men i høstens bølge har det vært en del, og de vil unngå både at personer utenfra kan ta smitte med inn i rusmiljøet og at smittede der kan smitte folk som reiser tilbake til andre kommuner.

Hatt utbrudd i Drammen

Drammen har hatt utbrudd i rusmiljøet, i november, forteller smittevernoverlege Einar Sagberg.

– Vi hadde et utbrudd blant folk med kjente rusproblemer i første halvdelen av november. Da ble det satt inn en del tiltak på å finne løsninger så man fikk til fungerende isolasjonsregimer og ivaretagelse av de smittede, sier Sagberg, som legger til at dette utbruddet er under kontroll nå.

Rusmiljøet i Drammen har hatt koronautbrudd, men det er under kontroll, forteller Einar Sagberg. Foto: Katrine Strøm

Kommunalsjef Dagny Nordal Pettersen for rus og psykisk helse i Drammen kommune forteller at kommunen er i jevnlig kontakt med de tyngste brukerne.

– Det gir tjenesten god anledning til å gi smittevernråd til brukergruppen gjennom de ordinære treffpunktene. Heldigvis har tidligere kartlegginger avdekket at det er svært få av rusmisbrukere fra Drammen som reiser til Oslo, sier hun om brevet fra hovedstaden.

Drammen har uansett noen egne tilbud, påpeker hun.

– Drammen kommune har et lavterskel-helsetilbud til målgruppen som er åpent alle dager i julen. Dette tilbudet er godt kjent for brukergruppen. Her fanges det raskt opp om det er behov for mer oppfølging enn vanlig. I så tilfelle kan vi sette inn ekstra tiltak for de som trenger, sier hun.

Uansett er det vanlige i de fleste kommuner at det er ideelle organisasjoner som arrangerer for eksempel juletilbud for denne gruppa. Og noen av dem vil holde åpne - blant dem Møtestedet til Kirkens Bymisjon. De holder åpent 12-16 alle dager fra julaften til og med første nyttårsdag, og da er det bare å komme innom. Det vil serveres julemat og deles ut gaver.

Julaften er verste dagen

Avdelingsleder Richard Søderholm sier mange er glade for det.

– Det er et tema, blant mange av de som går hos oss, absolutt, at så mye er avlyst i jula. Vi får veldig gode tilbakemeldinger på at vi skal holde åpent på julaften. sier han. Men det blir et annerledes år også hos dem:

– Vi skulle jo egentlig ha julebord omtrent nå, som Kiwi sponser, både med mat og gaver. Det er avlyst på grunn av korona. Posen får vi, og gaven, men julebordet er avlyst. Det er selve julaften som er den største og verste dagen, men da er vi åpne. Vi har færre gjester og større avstand mellom bordene, og annerledes servering. Vi har ikke fysisk kontakt med gjestene, som vi har hatt før. Vi har typisk vært et ta i hånda og klem-sted.

Møtestedet er et drop-in-tilbud, men det kan bli fullt på grunn av koronabegrensningene. Ellers har bymisjonen flere juletiltak - men det er snakk om tiltak med påmelding, for deres egne brukere. Disse er fylt opp, forteller rårdgiver Anine Berg i organisajonen.

Ikke samme rusmiljø

Søderholm har fått med seg at Oslo vil unngå at rusavhengige fra andre kommuner drar inn til Oslo i jula - men det tror han er ganske fånyttes.

Hans inntrykk er at det er liten trafikk av rusavhengige mellom de to kommunene. En del drar inn for å kjøpe rusmidler, men kommer tilbake til Drammen. De benytter seg uansett ikke av lavterskelbehov som juletilbud. Gruppa Oslo vil til livs er det vanskelig å hindre, tror han.

– De som eventuelt reiser er såpass utpå at de vil nok reise uansett. De har andre behov. De som havner ordentlig utpå i Drammen, de drar til Oslo. Det er et hardere miljø, sier Søderholm.

Heller ikke rådgiver Anine Berg i Kirkens Bymisjon opplever dette som noen stor problemstilling i Drammen.

– Vi har ikke mottatt noen henvendelse fra kommunen om dette. Men brukermassen som er på møtestedet er kjente rusavhengige, eller i LAR-behandling. Jeg oppfatter ikke det som noen stor problematikk. Det er såklart slik at aktive rusavhengige på tunge stoffer reiser inn til Oslo for å kjøpe det, men vet ikke om de er personer som vanligvis kommer innom Møtestedet.

Blir jul i år også

Emma Moberg driver tilbudet Steg for Steg i regi av Blåkors. De har ikke fått noen føringer fra kommunen om å be folk unngå å reise til Oslo, sier Moberg. Deres målgruppe er folk som er på vei ut eller ute av rusen - men hun sier hun tenker på de tyngste brukerne. Mange av dem har mesteparten av sitt nettverk i Oslo.

– Jeg kan ikke engang tenke meg en situasjon der du er i tung rus, og de eneste du kjenner kanskje er i Oslo… så får du beskjed om at du helst ikke skal dra. Vi tenker mye på dem. Det er vanskelige tider nå, sier hun.

Også hos Blåkors blir det jul i år også.

– Vi skal ha åpent for våre deltagere på julaften, andre juledag, 29. desember og nyttårsaften. Det blir servert julemat, og vi lager en hyggelig stemning. Alle smitteverntiltak er på plass. VI har ikke plass til mer enn 10, så det blir uansett 10 og 10 av gangen, selv om kommunen nå har åpnet for 15. Vi opplever at vi favner alle deltakerne som er hos oss, de får plass.