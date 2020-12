Koronavennlig lyslenke hyllet fredsprisvinneren fra Oslos gater

I et normalår tar fredsprisvinneren imot folkets hyllest fra balkongen på Grand Hotel etter en lang dag med seremonier. Årets fredsprisdag ble helt annerledes, på grunn av koronapandemien.

Årets utdeling ble en digital seremoni, der vinneren, Verdens matvareprogram (WFP), tok imot prisen i Roma. I Oslo rådhus, der prisen vanligvis deles ut, var det i stedet en pressekonferanse om koronatiltak i jula som sto på programmet.

Torsdag kveld samlet rundt 100 personer seg utenfor Grand Hotel, der de holdt opp lys for å danne en menneskelig lyslenke. Ingen fredsprisvinner var på balkongen for å vinke tilbake.

Selvfølgelig skulle vi gjerne ha vinket til fredsprisvinneren, men det handler til sjuende og sist om saken og om å vise at vi er mange også i Norge som følger med på dette arbeidet, sier Oda Andersen Nyborg, leder i Norges Fredsråd, og en av arrangørene av lysmarkeringen, til NRK.

Hun støtter uttalelsen som WFP-sjefen David Beasley kom med i Roma, der han sa at det å gi folk maten de trenger for å overleve, er et spørsmål som handler om politisk vilje og prioriteringer.

– Det er viktig å markere at vi er over 20 tilsluttede organisasjoner som stiller oss bak det budskapet her i Norge, sier Nyborg.