Av NTB og Dag Høie

Bystyret vedtok onsdag den nye logoen.

Det var Dagsavisen som først skrev om den nye logoen da forslaget ble lansert i fjor.

Les mer om det her: Full forvirring om Oslos nye byvåpen

Det skapte stor debatt og det ble lansert en underskriftskampanje: Strømmer på med tusenvis av underskrifter mot nytt byvåpen

Den nye logoen skal skape en felles visuell identitet for alle virksomheter i Oslo kommune, mens det tradisjonsrike byvåpenet fortsatt skal brukes i historiske og høytidelige sammenhenger, skriver NRK.

Oslo kommune sa i fjor at de gjorde som andre nordiske hovedsteder: – Vi gjør som Stockholm og Helsinki

– Litt vokse menn som meg, som er skeptiske til forandringer, bør være litt forsiktige med å uttale seg. Men jeg drister meg likevel til å si at dette forslaget er grått og kjedelig, sa tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (H) til Aftenposten da forslaget ble lansert.

Fortsatt St. Hallvard

«Oslo kommune får ny helhetlig visuell identitet. Det ble vedtatt i bystyret 27. mars 2019. Det betyr at vi skal fremstå med én felles visuell identitet i alle våre digitale og trykte flater», skriver kommunen på sine hjemmesider.

Fortsatt blir det St. Hallvard som kommer til å pryde logoen, men denne utgaven er mer moderne.

– Den forenklede varianten av St. Hallvard er en logo, ikke et nytt byvåpen. De to skal leve side om side, sier kommunikasjonsrådgiver Eirik Jagmann i Oslo kommune.

– Oslo kommune har hatt over 200 logoer og visuelle profiler. Videreutvikling og vedlikehold av disse har anslagsvis kostet kommunen omtrent 40 millioner i året. Én felles visuell profil vil derfor kunne gi besparelser for Oslo kommune, heter det i en pressemelding fra byrådslederens kontor.

Endringene vil tre i kraft allerede fra 2. april, og den nye visuelle profilen vil bli tatt i bruk over de neste fire årene.

– Byvåpenet ikke et våpen

Selv om Oslo kommune selv bruker betegnelsen byvåpen om merket som er blitt brukt siden 1924, påpeker tidligere direktør for Oslo Museum i Oslo, sivilarkitekt Lars Roede, at det ikke er et våpen i heraldisk forstand.

I en kronikk i Aftenposten i juni i fjor skrev han at det «er et seglbilde, en logo, et merke, et symbol eller et emblem, men intet våpen.» Han fastslo at det som er blitt omtalt som et byvåpen «bryter med alle heraldikkens regler.»

– Logoen som ble lansert 12. juni har fått ufortjent dårlig kritikk. Byen trengte en forenklet versjon av den gamle fra 1924. Men det er ikke et nytt byvåpen, konstaterte han.