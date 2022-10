Når Oslo Arbeiderparti snart legger fram lista over hvem som skal velges til bystyret er det stor sjanse for at Shila Khayrollahzadehs navn står høyt. Norskiraneren fra Groruddalen er nemlig AUF i Oslos mest prioriterte kandidat. Dermed får Shila sannsynligvis fast plass i Oslo rådhus til høsten. Tross sine bare 22 år.

– Vi har strømkrise, matvarekrise. En stor del av min generasjon har levd under en koronakrise. Vi har veldig høye boligpriser. Og det er en klimakrise kommende. Jeg tror de fleste unge ikke ser så positivt på framtida. Derfor er det viktig å ha unge stemmer i politikken, som minner de eldre på at det ikke kommer til å være enkelt framover, sier hun til Dagsavisen.

– Unge politikere blir ofte sett på som sytete. Men det er ikke sånn det er. Vi ser både styrker og svakheter i samfunnet og tar kampene for at det skal bli bedre. Det er ikke syting, det er å sette aktuelle saker på dagsorden, legger hun til.

Dagsavisen møter Khayrollahzadeh i forbindelse med nominasjonen. Valget til høsten er helt åpent. På sist måling leder venstresida, men Høyre er suverent største parti, og trenger bare å flytte to mandater for å overta makta i hovedstaden.

– Hvis høyresida vinner nå frykter jeg at de store prosjektene med å bygge opp de svakere i samfunnet kommer til å bli glemt, sier hun.

– Jeg opplever høyresida som en politisk kraft som tar de sterkestes side i samfunnet. Som taler for de som har mest penger. Når det kommer til arbeidsliv så taler de for arbeidsgivers side. Bidrar man da til et bedre samfunn, når man konstant tar side med den sterke part?

Øverst på lista

Forrige uke valgte representantskapsmøtet til AUF i Oslo sine ungdomskandidater til bystyret. De prioriterte Henrik Dahl Jacobsen, som også var ungdomskandidat i 2019. Ungdomsorganisasjonen har også satt opp blant andre Gjertrud Eide Sæther som er Oslo-leder for organisasjonen, og Fawsi Warsame, 23-åringen fra Sagene som rykka opp fra varaplass inn til fast plass i denne perioden. Men helt øverst på prioriteringslista er altså Shila Khayrollahzadeh.

Men hva skal en ung og håpefull representant egentlig gjøre, hvis hun får seg en plass i bystyresalen?

– Min jobb framover, hvis jeg kommer inn i bystyret, er ikke bare å tale for de unge, men også for de som faller ut av samfunnet, sier hun.

– Joa, men konkret?

– Jeg er for en kvitteringsordning i Oslo. Det er åpenbart at ungdom i øst stoppes oftere av politiet enn ungdom i vest.

– Har du blitt stoppa av politiet sjøl?

– Nei, men jeg er jente. Jeg husker at jeg som ung opplevde at kompisene mine ofte ble stoppet uten at det var noen grunn. Det er en stor påkjenning. Det å innføre en kvitteringsordning er noe av det beste man kan gjøre for å bevise at det er forskjellsbehandling. Politiet og ungdommen må være på samme side.

– Men kvitteringsordning er nesten innført allerede!

– Det må bli mer kontroll over arbeidsgivere som bryter loven. Jeg jobber med gratis rettshjelp. Folk blir utsatt for dette hver dag. I Oslo har man arbeidsgivere som ikke betaler ut lønn, som ikke betaler tillegg, gir 0-timers kontrakter. Politiet må mer på banen her.

– Det er min kamp å ta til orde for de som er svakere stilt. At trygdene er for lave. Samtidig er strømprisene og boligprisene for høye. Jeg vil jobbe for at vi skal ha en by for alle, sier hun.

Shila Khayrollahzadeh

Blir ikke enkelt framover

Jobben i Juss-Buss har gitt Khayrollahzadeh innblikk i arbeidslivskriminalitet og fattigdom. Men hun har også opplevd forskjellene sjæl, i oppveksten i Groruddalen.

– Jeg har bodd blant gruppene med størst risiko for å falle utenfor. Barn som ikke får starta i barnehage fordi det er for dyrt. Når det koster for mye å være med på fritidsaktiviteter. Og det handler om at man har det navnet og den bakgrunnen man har, og blir oversett i ansettelsesprosesser, sier hun.

– Det er grunnleggende urettferdig at bare å vokse opp der jeg er vokst opp betyr at jeg lever ni år kortere enn de på andre sida av elva. Oslo er en fin by, men det er så mye mer man kan gjøre.

– Har du arbeiderklassebakgrunn sjøl?

– Pappa jobbet i Posten og mamma har jobbet på Ikea. Så ja, jeg har vokst opp med arbeidende foreldre som måtte bytte på hvem som skulle hente meg fra barnehage og skole og ha god balanse der. Og jeg fikk søsken da jeg var tretten. Da så jeg at kostnadene for å ha barn er vanvittige. Men der mener jeg Ap har gjort en god jobb. At aktivitetsskolen har blitt gratis, for eksempel.

– Hva er du mest uenig med Arbeiderpartiet om?

– Skatt. Skatten må opp. Jeg er glad for at de over 750.000 får litt høyere skatt. Men man må bidra mer. Og hvis Røkke flytter ut av landet, ja da får han gjøre det. Det skal ikke vi være redde for. Ap burde være mye mer radikale i skattepolitikken sin.

Hun mener moderpartiet godtar høyresidas skattekutt, ved å beholde skattenivået når man tar over makta.

– Det er ikke sånn det skal være. Hver gang de senker skattene skal vi øke dem igjen. Det som utjevner forskjellene i samfunnet er skatt, sier Khayrollahzadeh.

