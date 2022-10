Fra Gran med en plan

HVEM: Elisabeth Tangen (19)

HVA: Leder i Oslo Unge Høyre

HVORFOR: Ble valgt på årsmøtet for to uker sida

Yo! Var det hard kamp om ledervervet?

– Nei, da. Emma, den forrige lederen, gikk av i juni. Så jeg har vært fungerende leder litt allerede.

Hva brenner du for?

– Veldig mye. Osloskolen, for eksempel. Det er kanskje veldig vanlig, for folk som nettopp har gått ut av videregående. Men også at Oslo skal være en god by å bo i etter at man har studert og fått barn og. Da må det være gode barnehager, gode skoler. Og at man får et sted å bo.

Hvordan får man flere boliger?

– Jeg har lyst til å bruke Ullevål Sykehus-tomta til studentboliger. Mange tenker kanskje at vi ikke skal ha flere studenter, fordi det ikke er mer plass. Da tenker jeg, bygg høyere! Og markagrensa kan kanskje være greit å utfordre litt. Ikke at man skal asfaltere marka, altså. Men man må jo bygge et sted. Det blir jo kjipt for noen, men ellers blir det kjipt for alle.

Kjipt? Hvordan da?

– Hvis man bygger høyere er det sikkert kjipt for de som mister utsikten. Og det er kanskje ikke alle studenter som har lyst til å bo i ytre by. Men det må jo til.

Ikke noen tredje boligsektor, altså.

– Nei. Det tror jeg fører til at man får masse penger svart. Man må jo regulere flere boliger. Spørsmålet er hvor det skal være og hvem som skal ofre seg litt for det. Jeg synes jo det er greit å bygge studentboligene litt mindre.

Vekk med leilighetsnormen?

– Ja. Jeg har en skikkelig liten hybel nå. Det er kanskje sånn femten kvadratmeter. Det funker jo det. Det er dyrt, til den størrelsen. Men det er jo et sted å bo. Jeg vil heller ha det enn å ikke det.

Hvorfor blei du med i Unge Høyre?

– Det var en søt gutt. Men han fikk seg kjæreste. Haha. Den første saken jeg var opptatt av var fritt nivåvalg på barneskolen. Jeg gikk i sjuende klasse og synes det var kjipt at jeg måtte løse matteoppgaver jeg kunne allerede.

Er du i slekt med han oljefondssjefen, Nicolai, eller?

– Nei, da hadde det kanskje ikke vært noe problem å ha råd til bolig.

Du er jo Unge Høyre. Er ikke jobben deres å være riking-unger fra Oslo Vest?

– Nei. Jeg er fra Gran i Hadeland. Jeg skjønner jo hvor det kommer fra. Men Høyre for meg er muligheter for alle og frihet. Og de utfordringene man trenger.

Hvor rik er den rikeste i din familie, da?

– Aner ikke. Jeg kommer ikke fra en rik familie altså. Vi har vel god nok råd til å ha hus på Gran, da.

Elisabeth Tangen er ny leder i Oslo Unge Høyre. Her i sitt rette habitat, trappa til tredje etasje i Høyres hus. (Aslak Borgersrud)

Kanskje det er fordommene mine det er noe i veien med?

– Jeg tror det.

Hvem synes du har verst holdninger? SV eller Frp?

– SV. De er jeg mest uenig med prinsipielt. Jeg vil at alle skal ha de samme mulighetene, så hva du ender med er hvem du er og hvor du vil. Jeg føler SV vil at alle skal ende på det samme stedet. Det er ikke et samfunn jeg har lyst på.

Men folk har forskjellig utgangspunkt? Du vil gi fattige muligheten til å fortsette å være fattige, liksom?

– Jeg tror ikke det er noen som vil være fattige. Jeg vil gi folk muligheten til å komme dit de vil. Ta skole, for eksempel. Der synes jeg det er bra om man deler inn folk i forskjellige nivåer. Så kan de gjøre oppgaver med forskjellig vanskelighetsgrad.

På venstresida synger folk arbeidersanger. I KrF synger dem kristensanger. I Senterpartiet synger de sikkert Alf Prøysen. Hva synger dere egentlig i Unge Høyre?

– Vi har en egen sang! Den heter Young Høyre. Unge Høyre, homie. Unge Høyre, playa. Kom på fest! Haha.

Nå, noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Nå ser jeg på Hytteboka fra Helvete, av Are Kalvø. Haha, den er veldig morsom. Men boka til han Samuel Massie, «Hold fast», den … den viser på en måte at du kan ha det skikkelig dritt. Men hvis du får mulighetene du trenger, så kan du komme deg på beina igjen. Han var en skikkelig dropout, som seilte til sørpolen. Det var kult.

Er du glad i naturen sjøl?

– Jeg har gått over Hardangervidda. Fra hytte til hytte. Det var veldig gøy.

Og likevel vil du kødde med markagrensa!

– Haha, nei, jeg veit ikke. Man kan dra til Gran. Det går tog! Nei da.

Er det noe du angrer på? På en skoledebatt for eksempel?

– Neeeei, men jeg sang, en gang.

Ai! Hva da?

The cup song, heter den. Den er veldig vanskelig. Og jeg sang den veldig dårlig. Det gikk jo ikke så bra, så hvis jeg hadde valgt en annen sang, på mitt nivå, så hadde det kanskje vært bedre.

Aha! Et statement! Funka det?

– Tja, jeg gikk opp ti prosent på den skolen, da.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kanskje Are Kalvø? Den humoren hans synes jeg er veldig gøy.

Jeg tror kanskje ikke han stemmer Høyre.

– Jeg tror uansett ikke jeg hadde greid å ta han seriøst. Jeg hadde bare tenkt på alle morsomhetene. Man trenger ikke stemme på samme parti for å være venner. Men det hjelper jo, selvfølgelig.

