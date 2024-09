Byrådet vil omorganisere Oslo – bydeler kan bli slått sammen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H) til Avisa Oslo.

Han mener en omorganisering trengs, men understreker at de per nå ikke foreslår endringer i oppgavefordeling eller sammenslåing.

Bydelene sliter med å tilby likeverdige tjenester, ifølge byråden.

– Dagens organisering kan medføre uklar rolle og ansvarsforståelse, sier Korkunc.

– Bekymret

I vår samlet byrådet inn over 70 innspill både fra kommunens egne virksomheter og eksterne aktører som sykehus, Nav og politiet. Flere pekte på de samme utfordringene, som at tjenestetilbudet til innbyggerne er oppstykket og lite effektivt.

– Det er mye som fungerer godt. Samtidig avdekker denne rapporten en del som gjør meg bekymret, sier Korkunc.

Byrådet har tre overhengende mål for den planlagte omorganiseringen:

Mer helhetlig, tilgjengelig og likeverdig tjenestetilbud

Gode og mer effektive tjenester

Styrket lokaldemokrati og økt mulighet for samfunnsutvikling i bydelene

Ber om innspill

Mulige endringer skal grundig utredes, og byrådet setter i gang med en høring der både bydeler og andre berørte parter skal få si sitt.

– Det er viktig for oss å lytte til både hva både kommunens virksomheter og bydeler mener, i tillegg til innbyggerne selv. Målet med denne høringen, er at vi rundt årsskiftet kan legge fram en sak for bystyret om hva vi skal prioritere å gå videre med, sier Korkunc.

